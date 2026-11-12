155 रुपए में मिला फुल फर्निश्ड 2BHK फ्लैट, शख्स की चमकी किस्मत

ऑनलाइन नीलामी में कभी-कभी ऐसी कीमत सामने आ जाती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. चीन में एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उसे महज 155 रुपये में पूरी तरह से फर्निश्ड 2BHK फ्लैट मिल गया. अब वह इस फ्लैट का इस्तेमाल सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए करने की योजना बना रहा है.

इस नीलामी में जीतने वाला व्यक्ति चीन के जियांग्सू-झेजियांग क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है. उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. खास बात यह रही कि उसने सबसे पहले अधिकतम 11 युआन की बोली लगाई और फ्लैट उसके नाम हो गया. स्थानीय प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म के अनुसार, इस अपार्टमेंट की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5.6 लाख रुपये है. यानी जिस संपत्ति को इतनी कम कीमत पर खरीदा गया, उसकी वास्तविक कीमत इससे कई गुना ज्यादा बताई जा रही है.

कैसे हुई 155 रुपये में फ्लैट की नीलामी?

यह फ्लैट चीन के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित हेलोंगजियांग प्रांत में है. 732 वर्ग फीट में बने इस अपार्टमेंट में दो बेडरूम हैं और यह बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर मौजूद है. इसकी नीलामी चीन के ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल 'डबल 11' के दौरान अलीबाबा ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई थी.

नीलामी की शुरुआत महज एक युआन से हुई थी. इसमें बोली बढ़ाने की न्यूनतम सीमा 0.01 युआन रखी गई थी, जबकि अधिकतम बोली 11 युआन यानी करीब 155 रुपये तय की गई थी. रिकॉर्ड के मुताबिक, इस नीलामी में कुल 1,677 लोगों ने हिस्सा लिया और 1,001 बोलियां लगाई गईं. 5 नवंबर को नीलामी समाप्त हुई.

सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान लें ये बातें

हालांकि, 155 रुपये में फ्लैट मिलने की खबर आकर्षक है, लेकिन इसकी खरीद पर अतिरिक्त खर्च भी आएगा. मालिकाना हक ट्रांसफर कराने के लिए खरीदार को करीब 28 हजार रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे.

बीजिंग की जिन्सू लॉ फर्म के वकील वांग युचेन ने ऐसी सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी है. उनके मुताबिक, संपत्ति के मालिकाना हक में गड़बड़ी, बकाया टैक्स, मेंटेनेंस फीस और कानूनी विवाद जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी की नीलामी में बोली लगाने से पहले उसके दस्तावेज, बकाया भुगतान और कानूनी स्थिति की जांच करना जरूरी है.

सर्दियों की छुट्टियों में करेगा इस्तेमाल

नीलामी के दौरान लाइव स्ट्रीम में खरीदार ने बताया कि उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वह यह फ्लैट जीत जाएगा. फिलहाल उसका यहां स्थायी रूप से रहने का कोई इरादा नहीं है. वह सर्दियों में घूमने आने के दौरान इस अपार्टमेंट को छुट्टियां बिताने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है.

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