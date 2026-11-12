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कितनी बेसिक सैलरी और कितने अरब का पैकेज, Nvidia के हुआंग कितने मालदार?

एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग इन दिनों अपने अफेयर के चलते खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनका पहले एक चीनी महिला और अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट के साथ नाम जुड़ा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Nov 2026 01:35 PM (IST)
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  • बोर्ड कंपनी नियमों के उल्लंघन पर पद से हटाएगा.

एनवीडिया (Nvidia) के को-फाउंडर और CEO जेन्सेन हुआंग दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कॉर्पोरेट अधिकारियों में से एक हैं. नवंबर 2026 तक लगभग 147 से 148 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ ताइवानी मूल के अमेरिकी नागरिक 63 साल के हुआंग फोर्ब्स की 'रियल-टाइम बिलियनेयर्स' की लिस्ट में 12वें नबंर पर है. यानी वह दुनिया में 12वें सबसे अमीर आदमी हैं. 

 17 फरवरी 1963 को ताइपे (ताइवान) में पैदा हुए हुआंग अपने बचपन के दिनों में थाईलैंड में रहते थे. फिर महज 9 साल की उम्र में वह अमेरिका आ गए. यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और करियर शुरू किया. साल 1993 में 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने दो दोस्तों (क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम) के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में गेमिंग PC के लिए ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया की स्थापना की.

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लगातार 33 सालों तक वह कंपनी के सीईओ बने रहे और इस दौरान उन्होंने इस छोटे से स्टार्टअप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया. आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में होती है. जैसे-जैसे कंपनी का दायरा बढ़ता गया, हुआंग की सैलरी भी बढ़ती गई. 

हुआंग को कितनी मिलती है सैलरी?

एनवीडिया के 2026 प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) के अनुसार, जेन्सेन हुआंग की टोटल एनुअल सैलरी पैकेल 36.34 मिलियन डॉलर (लगभग 340.54 करोड़) है. इनमें 1.50 मिलियन डॉलर (लगभग 14.03 करोड़) उनकी बेस सैलरी है. 6.00 मिलियन डॉलर (लगभग 56.22 करोड़) का कैश बोनस शामिल हैं. हुआंग के पास एनवीडिया के 24.80 मिलियन (लगभग 232.38 करोड़) डॉलर के शेयर हैं.

इस भारी-भरकम पैकेज के अलावा उन्हें कई दूसरी सुविधाएं भी मिली हुई हैं, जिसमें उनके व उनके घर की हाई टेक सिक्योरिटी, लग्जरी गाड़ियों, ड्राइवर और सुरक्षा सलाहकारों की फीस वगैरह भी शामिल हैं. इसके लिए कंपनी सैलरी, बोनस और शेयरों के अलावा  अलग से 4.05 मिलियन डॉलर (लगभग 37.91 करोड़) खर्च करती है. बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी के बोर्ड ने उनकी बेस सैलरी बढ़ाकर 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18.74 करोड़) कर दी है. 

खतरे में जेन्सेन की सीईओ की कुर्सी

दो महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंधों के खुलासे और कंपनी के नियमों के उल्लंघन के बाद एनवीडिया के के सीईओ जेन्सेन हुआंग की कुर्सी पर अब गंभीर संकट मंडरा रहा है.  एनवीडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें सीईओ पद से हटाने की तैयारी कर रहा है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) और न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की रिपोर्टों के अनुसार, हुआंग का नाम पहले जिस चीनी महिला एलिस हुआंग से जुड़ा, उस पर अमेरिकी एजेंसियों ने चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है.

फिर अब एनवीडिया की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किंबर्ली पॉवेल के साथ भी उनके अफेयर का खुलासा हुआ है. कंपनी की आचार संहिता (Code of Conduct) के तहत कोई भी सीनियर अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ निजी संबंध नहीं रख सकता, यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 01:35 PM (IST)
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