बिहार सरकार ने रेलटेक को दिया 970.08 करोड़ का ऑर्डर, गिरते बाजार में कंपनी के शेयर संभले

Railway PSU Stock: बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC) ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (RailTel) को समग्र शिक्षा योजना के तहत 970.08 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है. इस प्रोजेक्ट के तहत रेलटेल बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में फिजिक्स, केमेस्ट्री और जीव विज्ञान की लैब बनाएगी. जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्टूडेंट नई टेक्नोलॉजी के साथ ही व्यवहारिक शिक्षा से अवगत हो पाएंगे. रेलटेल इसके साथ ही विद्यार्थियों को अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल और लर्निग मेटिरयल भी देगी, ताकि उनका ओवरओल विकास हो सके. जिससे वे किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके. रेलटेल ने जानकारी दी है कि इस परियोजना को 24 सितंबर, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा.

कंपनी के शेयरों में आया उछाल

ट्रंप की टैरिफ वॉर से एक ओर जहां भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है. वहीं बिहार सरकार के रेलटेल को दिए इस ऑर्डर की खबर से कंपनी के शेयर में 2 फीसदी की उछाल देखी गई और यह 389.40 रुपए पर पहुंच गया. 9 अगस्त को रेलटेल को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से 6597.56 करोड़ रुपए के 5 ठेके दिए गए थे.

रेलटेल क्रमंश : 2575.01 और 2621.43 करोड़ रुपए से सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण करेंगी. इसके साथ ही रेलटेल क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए 899.19 करोड़ रुपए की ऐजुकेशन और लर्निग मेटिरियल उपलब्ध करवाएगी. कंपनी की 442.17 करोड़ की आईसीटी लैब साम्रगी और 59.76 करोड़ रुपए की आईएसएम लैब सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना है. रेलटेल ने बताया कि इस टार्गेट को 31 दिसम्बर, 2025 तक पूरा कर लिया जाऐगा.

कंपनी को मिले कई नए प्रोजेक्ट्स

सितंबर महीने में कंपनी को कई नए ऑर्डर मिले है। कुल आर्डर की बात करें तो अब तक कंपनी को 18 नए प्रोजेक्ट मिले हैं। बिहार सरकार के दिए इस ऑर्डर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की पूरी उम्मीद है.

