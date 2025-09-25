त्योहारी सीजन में किन जगहों के फ्लाइट्स टिकट की बढ़ी बुकिंग? जानें भारतीयों की पसंदीदा जगह

Festive Season Top Destinations: त्योहारी सीजन में छुट्टियां मनाने के लिए लोग अपने परिवार के साथ रोजाना की भागम-भाग से अलग ट्रिप का प्लान करते हैं. साल 2025 में त्योहारी सीजन में होने वाली यात्राओं में पिछले साल के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. विदेश घूमने वाली जगहों में दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड भारतीयों की पसंदीदा जगह बनी हुई है, जबकि अपने देश के अंदर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गोवा को लोग खास पसंद कर रहे हैं.

किन जगहों का रुख कर रहे लोग

Thrillophilia की मानें तो करीब 70 प्रतिशत इंटरनेशनल फ्लाइट्स एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए बुक हुई हैं, जो भारतीयों के लिए पसंदीदा जगह बनी हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले करीब 24 प्रतिशत इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बुकिंग में इजाफा हुआ है, जो त्योहारी सीजन में देश से बाहर घूमना चाहते हैं. लोग ज्यादा दूरी की यात्रा करने की बजाय पड़ोसी देशों में ही चार से छह रात बिताना चाह रहे हैं.

स्मार्ट लग्जरी की डिमांड

सबसे खास बात ये है कि इस त्योहारी सीजन में ट्रैवलर्स 'स्मार्ट लग्जरी' का रुख कर रहे हैं. यानी कम खर्च में प्रीमियम सेवाएं. वे ब्रांडेड होटल्स पर फोकस कर रहे हैं, जहां पर उन्हें कुछ अलग करने को मिले, जैसे- दुबई में सनडाउनर डेजर्ट सफारीज और सिंगापुर में इवनिंग बे क्रूज.

कितना खर्च कर रहे लोग?

प्रति व्यक्ति औसतन इंटरनेशनल यात्रा में करीब 95,000 रुपये और घरेलू यात्रा के दौरान 45,000 रुपये तक खर्च कर रहे हैं. देश के कुछ चुनिंदा शहर जैसे सूरत, कोयंबटूर, इंदौर, नागपुर, वडोदरा और विजाग लोगों के लिए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गए हैं.

ये आंकड़े दिखाते हैं कि त्योहारी यात्रा अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब राष्ट्रव्यापी अलग-अलग शहरों को भी लोग पसंद कर रहे हैं. लोकप्रिय स्थानों के अलावा लोग भारत के उन शांति प्रिय जगहों को भी खास पसंद कर रहे हैं, जैसे- गंडीकोटा, पंचमढ़ी, हंपी, बिन्सर और मेघालय का जीरो बेल्ट.

ये भी पढ़ें: लगातार पांचवें दिन धराशायी शेयर बाजार, करोड़ों का नुकसान, इन 5 कारणों से नहीं थम रही गिरावट