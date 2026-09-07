न कोई इनकम टैक्स न कटौती, ये कंपनी पायलटों को देती है 4 करोड़ रुपए सैलरी

दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में पायलटों को शानदार सैलरी के साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. अगर आप भी पायलट की नौकरी को सबसे ज्यादा कमाई वाली नौकरियों में से एक मानते हैं, तो Qatar Airways से जुड़ी यह जानकारी आपको हैरान कर देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां कतर एयरवेज अपने वरिष्ठ कैप्टनों का सालाना पैकज 16 लाख कतर रियाल से ज्यादा हो सकता है, जो भारतीय रुपये में करीब 4.14 करोड़ रुपये के बराबर है.

इसकी सबसे खास बात यह कि कतर में नौकरी करने वाले पायलटों की सैलरी पर स्थानीय आयकर नहीं लगता है. इसके अलावा कंपनी की ओर से आवास, मेडिकल, यात्रा, ट्रांसपोर्ट और विदेशों में ठहरने से जुड़े कई तरह की सुविधाएं दी जाती है.

फर्स्ट ऑफिसर को कितनी मिलती है सैलरी?

कतार एयरवेज में फर्स्ट ऑफिसर यानी सह-पायलट की कमाई भी काफी अच्छी होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, फर्स्ट ऑफिसर को सालाना के तौर पर करीब 3.60 लाख कतर रियाल तक का पैकज मिल सकता है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 93 लाख रुपये से 1.71 करोड़ रुपये तक बताई जाती है.

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हालांकि, अनुभव बढ़ने के साथ-साथ कमाई भी बढ़ सकती है. वहीं, Airbus A350, Boeing 777 और Boeing 787 जैसे वाइड-बॉडी विमान उड़ाने वाले पायलटों को पैकेज जीदा हो सकती है.

कैप्टन की कमाई कितनी होती है?

पायलट के कैप्टन बनने के बाद कमाई में काफी इजाफा होत है. वरिष्ठ कैप्टनों की सालाना सैलरी करीब 9 लाख कतर रियाल तक मिल सकते हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 2.33 करोड़ से 4.14 करोड़ रुपये तक हो सकती है. हालांकि, लंबी दूरी की उड़ानों में बड़े वाइड-बॉडी विमान उड़ाने वाले अनुभवी कप्तानों की कमाई काफी ज्यादा हो सकती है. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे एक्सपीरियंस पायलटों की कमाई करीब 2.83 करोड़ से 3.02 करोड़ रुपये सलाना के तौर पर बताई जा रही है.

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