भारत में किराने का बढ़ता बिल अब मिडिल क्लास को चुभने लगा है. रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों की कीमतें इतनी धीरे-धीरे और चुपचाप बढ़ रही हैं कि जब तक आप महीने के आखिर में अपना बैंक स्टेटमेंट या किराने का बिल नहीं जोड़ते, तब तक आपको इसका एहसास ही नहीं होता. टमाटर के 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने जैसे 'वाइल्ड स्विंग्स' तो सबको दिखते हैं, लेकिन असली दर्द वो 'छोटी-छोटी बढ़ोतरी' है जो कभी वापस नीचे नहीं आती. आज की तारीख में अपर-मिडिल क्लास भी इस महंगाई से बुरी तरह परेशान है.

सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मिडिल क्लास की समस्या है और यह 'साइलेंट इन्फ्लेशन' कैसे सबकी कमर तोड़ रही है?

खाने-पीने की चीजों में कीमतों का उतार-चढ़ाव आम बात है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कीमतें हमेशा के लिए वहां से ऊपर ही रहती हैं जहां से वे शुरू हुई थीं. यह सवाल बार-बार उठता है कि परिवार अपने खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनी खाने-पीने की आदतों में कितना बदलाव कर सकते हैं.

यही सवाल बताता है कि हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं, जहां लोगों को अपनी बेसिक डाइट तक बदलनी पड़ रही है.

किराने में क्या-क्या महंगा हुआ?

नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस (NSO) और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है:

दालें: अरहर दाल का रिटेल रेट कई जगहों पर 160-180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है. चना दाल भी 100 रुपए के पार जा चुकी है. पिछले साल के मुकाबले दालों में 15-20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

अरहर दाल का रिटेल रेट कई जगहों पर 160-180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है. चना दाल भी 100 रुपए के पार जा चुकी है. पिछले साल के मुकाबले दालों में 15-20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. खाद्य तेल: सरसों तेल और सूरजमुखी तेल के दाम में लगातार उछाल है. एक लीटर सरसों तेल अब 160-170 रुपए के आसपास बिक रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम बढ़ने का असर सीधे भारतीय रसोई पर पड़ रहा है.

सरसों तेल और सूरजमुखी तेल के दाम में लगातार उछाल है. एक लीटर सरसों तेल अब 160-170 रुपए के आसपास बिक रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम बढ़ने का असर सीधे भारतीय रसोई पर पड़ रहा है. दूध और डेयरी: अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में दूध के दाम में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. दही, पनीर और मक्खन के दाम भी आसमान छू रहे हैं.

अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में दूध के दाम में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. दही, पनीर और मक्खन के दाम भी आसमान छू रहे हैं. सब्जियां और फल: आलू और प्याज जैसी बेसिक चीजों के दाम कभी 30-40 रुपए तो कभी 60 रुपए तक पहुंच जाते हैं. टमाटर का 200 रुपए वाला दौर तो सबने देखा ही है.

आलू और प्याज जैसी बेसिक चीजों के दाम कभी 30-40 रुपए तो कभी 60 रुपए तक पहुंच जाते हैं. टमाटर का 200 रुपए वाला दौर तो सबने देखा ही है. अनाज और आटा: गेहूं का आटा पिछले दो सालों में प्रति 10 किलोग्राम के पैक पर 50 रुपए से 80 रुपए तक महंगा हो चुका है. फोर्टिफाइड आटा और ब्राउन राइस जैसी 'हेल्दी' चीजों पर प्रीमियम और ज्यादा है.





अपर-मिडिल क्लास भी क्यों परेशान है?

लोग सोचते हैं कि जिनकी सैलरी लाखों में है, उन्हें महंगाई नहीं छूती. लेकिन सच्चाई उलटी है:

फिक्स्ड खर्चों का बोझ: अपर-मिडिल क्लास की सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI (होम लोन, कार लोन), बच्चों की स्कूल फीस और महंगे किराए में चला जाता है. इन खर्चों में कोई कटौती नहीं हो सकती. जब ग्रॉसरी का बिल 20-30% बढ़ जाता है, तो उनकी सेविंग्स या इंवेस्टमेंट्स सीधे तौर पर कटने लगते हैं.

अपर-मिडिल क्लास की सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI (होम लोन, कार लोन), बच्चों की स्कूल फीस और महंगे किराए में चला जाता है. इन खर्चों में कोई कटौती नहीं हो सकती. जब ग्रॉसरी का बिल 20-30% बढ़ जाता है, तो उनकी सेविंग्स या इंवेस्टमेंट्स सीधे तौर पर कटने लगते हैं. लाइफस्टाइल की क्वालिटी: मिडिल क्लास लोकल मंडी से सस्ती सब्जी लाकर या ब्रांडेड आटा छोड़कर खुला आटा खरीदकर गुजारा कर सकता है. लेकिन अपर-मिडिल क्लास के पास यह 'फ्लेक्सिबिलिटी' कम होती है. वे ऑर्गेनिक फूड, बादाम-काजू, बच्चों के लिए ब्रांडेड दूध और प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते हैं. इन सभी चीजों के दाम सबसे तेजी से बढ़े हैं.

मिडिल क्लास लोकल मंडी से सस्ती सब्जी लाकर या ब्रांडेड आटा छोड़कर खुला आटा खरीदकर गुजारा कर सकता है. लेकिन अपर-मिडिल क्लास के पास यह 'फ्लेक्सिबिलिटी' कम होती है. वे ऑर्गेनिक फूड, बादाम-काजू, बच्चों के लिए ब्रांडेड दूध और प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते हैं. इन सभी चीजों के दाम सबसे तेजी से बढ़े हैं. क्विक-कॉमर्स का जाल: 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवर करने वाले ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसे ऐप्स अर्बन अपर-मिडिल क्लास के घरों में राज कर रहे हैं. इन ऐप्स पर 'कन्वीनियंस फीस', 'प्लेटफॉर्म फीस', 'हैंडलिंग चार्ज' और 'सर्ज चार्ज' जुड़ जाता है. 3 सामान के ऑर्डर पर 500 रुपए का बिल आना आम बात है. लोग सुविधा के चक्कर में इन ऊंची कीमतों को चुपचाप निगल रहे हैं.

लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं?

महंगाई ने लोगों की थाली और उनकी आदतों को बदलना शुरू कर दिया है:

बाहर का खाना कम: लोग अब हफ्ते में 3 बार बाहर खाने की जगह 1 बार खा रहे हैं. स्विगी-जोमैटो पर ऑर्डर करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं.

लोग अब हफ्ते में 3 बार बाहर खाने की जगह 1 बार खा रहे हैं. स्विगी-जोमैटो पर ऑर्डर करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं. सस्ते विकल्प: महंगे बादाम-काजू की जगह मूंगफली और चने पर भरोसा बढ़ा है. महंगी सब्जियों (जैसे ब्रोकली, शिमला मिर्च) की जगह आलू-गोभी जैसी सस्ती सब्जियों की डिमांड बढ़ी है.

महंगे बादाम-काजू की जगह मूंगफली और चने पर भरोसा बढ़ा है. महंगी सब्जियों (जैसे ब्रोकली, शिमला मिर्च) की जगह आलू-गोभी जैसी सस्ती सब्जियों की डिमांड बढ़ी है. लोकल मार्केट का रुख: कई लोग अब ऐप्स और सुपरमार्केट छोड़कर वापस लोकल सब्जी मंडी और किराना दुकानों की तरफ लौट रहे हैं, ताकि मोलभाव किया जा सके.

कई लोग अब ऐप्स और सुपरमार्केट छोड़कर वापस लोकल सब्जी मंडी और किराना दुकानों की तरफ लौट रहे हैं, ताकि मोलभाव किया जा सके. पैक साइज छोटा: कंपनियों ने भी 'श्रिंकफ्लेशन' अपना लिया है. 1 किलो के पैकेट की जगह 800 ग्राम या 900 ग्राम का पैकेट उसी कीमत पर बेचा जा रहा है.

सिर्फ पैसे की नहीं, मानसिक शांति की लड़ाई

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ता ग्रॉसरी बिल कोई एक दिन की समस्या नहीं है, यह एक 'क्रॉनिक' बीमारी बन गई है. अमेरिका-ईरान की जंग से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों तक, हर बाहरी कारक का असर सीधे भारतीय रसोई की थाली पर पड़ रहा है.

मिडिल क्लास के लिए यह उनकी बचत को खत्म कर रहा है. अपर-मिडिल क्लास के लिए यह उनके 'स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग' को गिरा रहा है. ऐसे में सरकार को सिर्फ महंगाई के आंकड़े (CPI) जारी करने से आगे बढ़कर, सप्लाई चेन को ठीक करने और क्विक-कॉमर्स की मनमानी पर लगाम लगाने जैसे ठोस कदम उठाने होंगे, वरना यह 'साइलेंट महंगाई' सबकी जेब और सेहत दोनों खोखली करती रहेगी.