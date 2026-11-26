Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका ने भारत की अत्यधिक उत्पादन नीतियों पर सवाल उठाए।

अत्यधिक उत्पादन के आरोप में 25% तक टैरिफ प्रस्तावित।

भारत ने आरोप नकारे, द्विपक्षीय डील से 17% संभव।

यह प्रस्ताव भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा।

पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है. कभी टैरिफ घटाने की बात सामने आती है तो कभी भारतीय सामान पर अमेरिकी शुल्क बढ़ाने की. इसी बीच अमेरिका ने अब भारत की मैन्युफैक्चरिंग नीतियों पर ही सवाल उठा दिए हैं. अमेरिका को भारत में जरूरत से ज्यादा सामान बनने पर आपत्ति है. उसका आरोप है कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से कई सेक्टरों में मांग से ज्यादा उत्पादन हो रहा है.

इसी आधार पर अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% तक नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि अगर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेता है तो यह दर 17% रह सकती है. भारत सरकार ने अमेरिका के इस आरोप को सिरे से खारिज किया है. फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है इसे लागू नहीं किया गया है.

अमेरिका ने क्या कहा है?

25 नवंबर 2026 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का दफ्तर यानी USTR इस प्रस्ताव के साथ सामने आया. इसके तहत भारत से आने वाले सामान पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है. हालांकि इसमें पहले से लागू Section 301 टैरिफ को भी शामिल किया जाएगा और कुछ सामानों को छूट मिलेगी.

USTR का कहना है कि भारत की नीतियां जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देती हैं. इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है. अगर भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं होती है तो टैरिफ की दर 25% तक जा सकती है. इस मामले में भारत से ऊपर सिर्फ वियतनाम है जिस पर 35% तक टैरिफ का प्रस्ताव है.

भारत अकेला देश नहीं है जिस पर अमेरिका ने यह आरोप लगाया है. चीन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और कंबोडिया समेत कुल 14 अर्थव्यवस्थाओं पर कार्रवाई का प्रस्ताव आया है.

ज्यादा सामान बनना अमेरिका को खटक क्यों रहा है?

अमेरिका इस समस्या को 'स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी' कहता है. आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी देश में सामान बनाने की क्षमता उसकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग से कहीं ज्यादा हो जाए. अमेरिका का तर्क है कि जब सरकार की मदद और सब्सिडी के दम पर फैक्ट्रियां जरूरत से ज्यादा उत्पादन करती हैं तो कंपनियों के पास अतिरिक्त माल बच जाता है.

इसे बेचने के लिए वे दूसरे देशों के बाजारों का रुख करती हैं और कम कीमत पर सामान निर्यात करती हैं.इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है. अमेरिका का कहना है कि इसका सीधा असर वहां की फैक्ट्रियों, कारोबार और नौकरियों पर पड़ता है.

भारत के मामले में USTR ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाली सरकारी योजनाओं, मजदूरों की सुरक्षा, कर्ज पर सरकारी नियंत्रण और बाजार तक पहुंच से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए हैं. अमेरिका का आरोप है कि भारत ने दुनिया में जरूरत से ज्यादा उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं. USTR ने दवाइयों और मेडिकल उपकरणों, स्टील, सोलर और ICT सेक्टर को खास तौर पर इस समस्या से प्रभावित बताया है.

Make in India और PLI भी अमेरिका के निशाने पर

अमेरिका की रिपोर्ट में Make in India, PLI और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का भी जिक्र है. USTR के मुताबिक इन योजनाओं के जरिए भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाने के बड़े लक्ष्य तय कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक PLI योजना के तहत 14 सेक्टरों में पांच साल के लिए करीब 21 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया था. हालांकि यहां एक दिलचस्प बात भी है. अमेरिका की रिपोर्ट खुद मानती है कि भारत शायद अपनी तय उत्पादन क्षमता के लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया है.

सोलर सेक्टर को लेकर अमेरिका की चिंता पहले से रही है. मार्च में जांच शुरू करते समय USTR ने कहा था कि भारत की सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता घरेलू मांग से करीब तीन गुना है. पेट्रोकेमिकल और स्टील सेक्टर में भी उसने अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का दावा किया था.

Section 301 क्या है, जिसके तहत टैरिफ लगा रहा?

Section 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है. इसके तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का दफ्तर दूसरे देशों की उन नीतियों की जांच कर सकता है जिन्हें अमेरिका अपने कारोबार के लिए नुकसानदायक मानता है. अगर जांच में अमेरिका को लगता है कि किसी देश की नीतियों से उसके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है तो वह टैरिफ जैसी कार्रवाई कर सकता है. इस कानून का इस्तेमाल अमेरिका पहले भी कर चुका है. 2018 में चीन के साथ व्यापार विवाद के दौरान इसी Section 301 के तहत करीब 370 अरब डॉलर के चीनी सामान पर 25% तक टैरिफ लगाया गया था.

टैरिफ असल में कितना बढ़ेगा?

इस पूरे मामले को समझने के लिए मौजूदा टैरिफ को समझना जरूरी है.अभी भारत के ज्यादातर सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगता है. यह फोर्स्ड लेबर से बने सामान के आयात पर रोक नहीं लगाने के मुद्दे पर लगाया गया था. पहले इसके लिए 12.5% टैरिफ का प्रस्ताव था लेकिन भारत ने ऐसे सामान के आयात पर रोक लगाई जिसके बाद इसे घटाकर 10% वाली श्रेणी में रखा गया.

यह टैरिफ 24 जुलाई 2026 से लागू है.अब अमेरिका जो नया टैरिफ प्रस्ताव लेकर आया है वह इस 10% के ऊपर अलग से नहीं जुड़ेगा. USTR के प्रस्ताव में नई दर की गणना मौजूदा Section 301 टैरिफ को ध्यान में रखकर की जाएगी यानी अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो Section 301 के तहत कुल टैरिफ का बोझ मौजूदा 10% से बढ़कर 25% तक हो सकता है.

इसका मतलब है कि 15 प्रतिशत पॉइंट की बढ़ोतरी. वहीं अगर भारत अमेरिका के साथ डील कर लेता है तो यह दर 17% रह सकती है. यानी मौजूदा दर से 7 प्रतिशत पॉइंट ज्यादा. ध्यान रहे कि यह सामान्य कस्टम ड्यूटी से अलग है.

किन सामानों को छूट मिलेगी और किन पर असर पड़ सकता है?

अमेरिका ने कुछ सामानों को इस प्रस्ताव से बाहर रखा है. जिन उत्पादों पर पहले से Section 232 के तहत टैरिफ लगता है उन्हें नए प्रस्ताव से छूट दी गई है. इनमें स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के सामान, गाड़ियां और उनके पार्ट्स, लकड़ी के सामान, पेटेंट वाली दवाएं और सेमीकंडक्टर शामिल हैं.

इसके अलावा USTR ने Annex A नाम से छूट वाले सामानों की एक लंबी लिस्ट भी जारी की है.इस लिस्ट को शुरुआती तौर पर देखने पर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कच्चा तेल, कोयला, चाय, कॉफी, मसाले और सोना-चांदी जैसे सामान छूट में नजर आते हैं.

वहीं रेडीमेड कपड़े, हीरे-जवाहरात और झींगा इस लिस्ट में नहीं दिखते. अगर यही स्थिति रहती है तो कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी और सीफूड जैसे सेक्टर पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है. इन सेक्टरों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और छोटे-मझोले कारोबारियों की भी बड़ी हिस्सेदारी है.

दूसरे देशों के मुकाबले भारत कहां खड़ा है?

भारत के लिए इस टैरिफ का असर सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि अमेरिका कितना टैक्स लगा रहा है. यह भी देखना होगा कि भारत के मुकाबले दूसरे देशों के सामान पर कितना टैरिफ लगता है.

प्रस्ताव के मुताबिक वियतनाम पर 35% तक टैरिफ लग सकता है जो ट्रेड डील होने पर 20% रह सकता है. सिंगापुर के लिए यह दर 20% से घटकर 10% हो सकती है. चीन पर मौजूदा टैरिफ के ऊपर 20% का प्रस्ताव है. हालांकि अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि अगर बातचीत नहीं चल रही होती तो यह दर 40% तक हो सकती थी. बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड पर 18% तक टैरिफ का प्रस्ताव है. यूरोपीय संघ पर 15% और जापान व दक्षिण कोरिया पर 15% तक टैरिफ का प्रस्ताव है. इन देशों के मामले में सामान्य MFN ड्यूटी भी गणना में शामिल होगी.

इसका मतलब है कि बिना ट्रेड डील के भारत पर बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लग सकता है. खासकर कपड़ा उद्योग के लिए यह चिंता की बात है. वहीं अगर भारत 17% वाली दर हासिल कर लेता है तो उसकी स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है. हालांकि अलग-अलग देशों के टैरिफ की गणना का तरीका एक जैसा नहीं है इसलिए इन दरों की सीधी तुलना करते समय सावधानी जरूरी है.

भारत के लिए अमेरिका का बाजार कितना अहम है?

अमेरिका भारतीय सामान का सबसे बड़ा खरीदार है. इसलिए वहां टैरिफ बढ़ने का असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 11.1% बढ़कर 50.81 अरब डॉलर रहा. पिछले साल इसी अवधि में यह 45.73 अरब डॉलर था. इस दौरान अमेरिका से भारत का आयात भी बढ़कर 32.33 अरब डॉलर हो गया.

एक भारतीय व्यापार अधिकारी के हवाले से आई खबर के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 59.52 अरब डॉलर तक पहुंच गया. ऐसे में अमेरिका के बाजार में भारतीय सामान महंगा होने से एक्सपोर्टर्स की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है.

भारत सरकार ने क्या जवाब दिया?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 25 नवंबर की रात बयान जारी कर कहा कि सरकार ने USTR के नोटिस का संज्ञान लिया है और इसकी जांच की जा रही है.मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पूरी जांच के दौरान अमेरिका के साथ सहयोग किया है. भारत का पक्ष शुरू से साफ रहा है कि देश के किसी भी सेक्टर में स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी नहीं है.

सरकार का कहना है कि व्यापार से जुड़ी ऐसी समस्याओं का समाधान भारत-अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के जरिए होना चाहिए. 15 नवंबर को गोयल ने यह भी कहा था कि भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ के साथ खास पहुंच मिलेगी.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या चल रहा है?

दोनों देशों के बीच फरवरी में एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बनी थी. इसमें भारतीय सामान पर 18% टैरिफ की दर तय हुई थी लेकिन बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ रद्द कर दिए.

इससे फरवरी में तय 18% वाली दर का कानूनी आधार ही खत्म हो गया 13 नवंबर को एक अधिकारी के हवाले से बताया था कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि ट्रेड डील में उसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ मिलेगा. इसी अधिकारी के मुताबिक डील के पहले चरण में सिर्फ सामानों के व्यापार को शामिल किया जाएगा. सर्विसेज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत बाद में होगी.

अमेरिका के इस प्रस्ताव पर 5 जनवरी 2027 तक लिखित टिप्पणियां दी जा सकती हैं. इसके बाद 25 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी. अभी टैरिफ लागू करने की कोई तारीख तय नहीं है यानी प्रस्ताव पर मिली टिप्पणियों और जनवरी में होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. फिलहाल भारत के सामने दो रास्ते हैं. पहला अमेरिका के साथ बातचीत करके 17% वाली दर हासिल करना और दूसरा प्रस्तावित टैरिफ के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से रखना.

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