केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. इस बार कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग मांगें रखी हैं. कुछ संगठन 2.92 फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, तो कुछ ने इसे 3.61, 3.833 और 4 तक रखने का सुझाव दिया है. अगर इन मांगों में से किसी को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है.

हालांकि, अभी ये पता नहीं है कि 8वां वेतन आयोग किस फिटमेंट फैक्टर को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा और कौन सा लागू होगा. आइये प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं.

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसकी मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. मान लीजिए किसी कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 3.5 तय होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 63,000 रुपए हो जाएगी. मतलब फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, नई बेसिक सैलरी भी उतनी ही बढ़ेगी.

कितने फिटमेंट फैक्टर की उठी है मांग?

8वें वेतन आयोग के सामने अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने अपनी मांगें रखी हैं. इनमें इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA), MSA, नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड, भारत पेंशनर्स समाज और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जैसे संगठन शामिल हैं. इन संगठनों की मांगें 2.92 से लेकर 4 तक हैं.

18000 की बेसिक सैलरी वालों को क्या मिलेगा?

7वें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है. इसी आधार पर अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन देखें तो,

फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक सैलरी 2.92 52,560 रुपए 3.61 64,980 रुपए 3.833 68,994 रुपए 4.00 72,000 रुपए

इसी तरह, लेवल 6 में 35,400 रुपए की मौजूदा बेसिक सैलरी पर 2.92 फिटमेंट फैक्टर लगाने से नई बेसिक सैलरी 1,03,368 रुपए होगी. वहीं 3.61 पर यह 1,27,794 रुपए, 3.833 पर करीब 1,35,688 रुपए और 4 पर 1,41,600 रुपए हो सकती है.

कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में इसकी रिपोर्ट मई-जून 2027 तक आने की संभावना है.

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