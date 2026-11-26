टाटा ग्रुप में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है. टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस और उसके 6 डायरेक्टर्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. मामला एन चंद्रशेखरन को तीसरी बार टाटा संस का चेयरमैन बनाने को लेकर है. 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में चंद्रशेखरन को 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था. मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए याचिका का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए कल यानी 27 नवंबर की तारीख तय की है.

बता दें कि प्रस्ताव में ट्रस्ट के दो डायरेक्टर नोएल टाटा ने विरोध किया था और वेणु श्रीनिवासन ने समर्थन किया था. दोनों के बराबर होने पर हरीश मनवानी ने कास्टिंग वोट से प्रस्ताव पास कर दिया. अब टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि ये नियम के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 121 के मुताबिक, ट्रस्ट के दोनों डायरेक्टरों की सहमति जरूरी थी, कास्टिंग वोट से ये नहीं हो सकता. इसलिए टाटा ट्रस्ट्स ने कोर्ट से इस फैसले को रद्द करने और 30 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में अहम फैसले रोकने की मांग की है.

हर डायरेक्टर से मांगा 65 करोड़ का हर्जाना

टाटा ट्रस्ट्स ने हर डायरेक्टर से 65 करोड़ रुपये हर्जाना और 18% ब्याज भी मांगा है. 30 नवंबर की मीटिंग में टाटा संस की लिस्टिंग पर भी चर्चा होनी है, जिस पर नोएल टाटा ने आपत्ति जताई है. दोनों ट्रस्ट ने अपनी याचिकाओं में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की ओर से 50 करोड़ रुपये और आरडी टाटा ट्रस्ट की ओर से 15 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स की ओर से दो डायरेक्टर नोएल टाटा और वीनू श्रीनिवासन हैं. 17 सितंबर की बैठक में नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट किया था, जबकि वीनू श्रीनिवासन ने समर्थन में वोट दिया था. ट्रस्ट्स का कहना है कि कंपनी के AoA के तहत टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित डायरेक्टर्स के बहुमत का समर्थन अनिवार्य था. ऐसे में केवल बोर्ड में मौजूद डायरेक्टर्स की कुल संख्या के आधार पर फैसला नहीं लिया जा सकता.

ट्रस्ट्स ने 20 सितंबर को जारी बयान में भी इस नियुक्ति को अवैध बताते हुए कहा था कि यह प्रस्ताव वैध तरीके से पारित नहीं हुआ और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है. ट्रस्ट्स के मुताबिक, 17 सितंबर के बाद से इस मुद्दे पर कंपनी को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद बुधवार रात दोनों ट्रस्ट्स ने हाईकोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया.

30 नवंबर को होगी बोर्ड की बड़ी बैठक

इस मामले में तत्काल राहत के तौर पर ट्रस्ट्स ने मांग की है कि 30 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में चेयरमैन को उस स्थिति में निर्णायक वोट (Casting Vote) का इस्तेमाल करने से रोका जाए, जब बोर्ड में नामित डायरेक्टर्स के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो.

गौरतलब है कि नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है. ऐसे में एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है. टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस में 66% हिस्सेदारी है.

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