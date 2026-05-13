Verka Milk Price Hike: देश में लगातार पेट्रोल- डीजल के दाम और गैस की कीमतों के बढ़ने का असर अब तक आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था. वहीं अब डेयरी इंडस्ट्री की तरफ से भी लोगों को बड़ा झटका लगा है. लगातार कई बड़ी दूध कंपनियों ने अपने एक लीटर दूध में 2 रुपये का इजाफा किया है. इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. इसी कड़ी में अब पंजाब की कंपनी वेरका का नाम भी जुड़ गया है.

वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम

अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पंजाब की कोऑपरेटिव मिल्क कंपनी वेरका ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं. वेरका ने 1 लीटर दूध पर 2 रुपये की वृद्धि की है. दूध की ये नई दरें कल यानी 14 मई 2026 से लागू हो जाएंगी. कल सुबह से ही दूध के दाम एक लीटर पर दो रुपये और आधा लीटर पर एक रुपये बढ़ जाएंगे.

कितने रुपये का मिलेगा दूध?

कल सुबह यानी 14 मई की सुबह से वेरका के फुल क्रीम दूध का आधा लीटर पैकेट अब 35 रुपए का नहीं बल्कि 36 रुपये का मिलेगा. जबकि स्टैंडर्ड दूध आधा लीटर की कीमत 32 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपये की जा रही है. दूध की अन्य कैटेगरीज में भी एक रुपया आधा लीटर और दो रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है. इसके अलावा कंपनी ने बड़े पैक वाले दूध की कीमतों में भी बदलाव किया है. अब 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध 106 रुपये में मिलेगा, जबकि स्टैंडर्ड दूध की कीमत 96 रुपये होगी.

छोटे पैक में नहीं कोई बदलाव

हालांकि, 200 ml और 350 ml के छोटे पैकेट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 6 लीटर वाले बड़े पैक की कीमत भी पहले जैसी ही रहेगी. कंपनी ने ये भी साफ किया है कि कल सुबह से ही कीमतें बढ़ जाएंगी. हो सकता है कि कुछ पैकेट पर पुराने दाम ही छपे हुए हों, लेकिन कीमत नई दरों के हिसाब से ही ली जाएगी.