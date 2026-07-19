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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Cylinder Price Today: आज गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा महंगा या मिलेगा राहत? जानिए 19 जुलाई का ताजा एलपीजी रेट

LPG Cylinder Price Today: आज गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा महंगा या मिलेगा राहत? जानिए 19 जुलाई का ताजा एलपीजी रेट

LPG Cylinder Price Today 19 July 2026: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर के नाम के साथ रेट लिस्ट दिया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Jul 2026 09:17 AM (IST)
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LPG Cylinder Price Today 19 July 2026: अगर आप नया LPG गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें. सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 जुलाई 2026 के लिए घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें जारी कर दी हैं. इस महीने की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी. आज इन दरों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है और ग्राहक मौजूदा कीमतों पर ही सिलेंडर खरीद सकेंगे.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम- 

  • दिल्ली- 942.0 रुपये
  • मुंबई- 941.5 रुपये
  • कोलकाता- 968.0 रुपये
  • चेन्नई- 957.5 रुपये
  • चंडीगढ़- 951.5 रुपये
  • देहरादून- 961.0 रुपये 
  • हैदराबाद- 934.0 रुपये
  • भुवनेश्वर- 968.0 रुपये
  • तिरुवनंतपुरम- 951.0 रुपये

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कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम- 

  • दिल्ली- 2930.0 रुपये
  • मुंबई- 2885.5 रुपये
  • कोलकाता- 3082.0 रुपये
  • चेन्नई- 3106.0 रुपये
  • चंडीगढ़- 2954.5 रुपये 
  • देहरादून- 2983.5 रुपये
  • हैदराबाद- 2052.5 रुपये
  • भुवनेश्वर- 3115.0 रुपये
  • तिरुवनंतपुरम- 2970.5 रुपये

घर बैठे कैसे चेक करें रेट?

अगर आप अपने शहर के ताजा एलपीजी रेट जानना चाहते हैं, तो इंडेन, भारत गैस और HP Gas की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वहां शहरवार घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों की कीमतें रहती हैं. 

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गैस सिलेंडर लेते समय किन बातों का रखें ध्यान?

एलपीजी गैस सिलेंडर लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले सिलेंडर की सेफ्टी सील सही है या नहीं, यह जरूर जांचें. सिलेंडर से गैस की लीकेज आने पर उसे स्वीकार न करें. सिलेंडर पर लिखी एक्सपायरी डेट भी देख लें और डिलीवरी के समय संभव हो तो उसका वजन भी चेक करें. रेगुलेटर सही तरीके से फिट हो रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि करें और भुगतान के बाद बिल या कैश मेमो जरूर लें. साथ ही, सिलेंडर को हमेशा सीधी और हवादार जगह पर रखें तथा आग या तेज धूप से दूर रखें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Jul 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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