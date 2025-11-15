(Source: ECI | ABP NEWS)
सरकार ने पासपोर्ट को कर दिया हाई-टेक! जानें आपके पुराने Passport का क्या होगा?
भारत सरकार की ओर से पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 की शुरुआत की गई है. इसके तहत अब पूरे देश में ई पासपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है. जानें इस प्रोग्राम में क्या किए गए हैं बदलाव.
E Passport India: विदेश यात्रा करने और भारतीय होने की पहचान के रुप में पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है. भारत सरकार की ओर से पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 की शुरुआत की गई हैं. इसके तहत अब पूरे देश में ई पासपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है. अब से देश और विदेशों के भारतीय दूतावास में जारी किए गए नए पासपोर्ट और रिन्यूअल के लिए सिर्फ चिप वाले ई पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे.
इससे पासपोर्ट की सुरक्षा और इमिग्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि, क्या उनका पुराना पासपोर्ट अब किसी काम का नहीं रहेगा. इसका जवाब है, वे अपने पुराने पासपोर्ट को नॉर्मल रुप से इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, वैलिडिटी खत्म होने पर अब उन्हें चिप वाला पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा.
क्या पुराने पासपोर्ट वैध होंगे?
अगर किसी व्यक्ति के पास पुराना पासपोर्ट है तो, वह उसका इस्तेमाल पहले की तरह ही कर सकते हैं. एक्सपायरी डेट तक पासपोर्ट पूरी तरह से वैध होंगे. हालांकि, पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो, आपको नया चिप वाला पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा. नए आवेदकों को ई पासपोर्ट सिस्टम के तहत चिप वाला पासपोर्ट दिया जाएगा.
नए आवेदकों को किसी भी तरह का कोई नया फॉर्म भरने या ऑप्शन चुनने की जरूरत नहीं होगी. सरकार की ओर से यह कदम पासपोर्ट को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है. साथ ही नए पासपोर्ट धारकों की इमिग्रेशन प्रक्रिया भी पहले से तेज हो जाएगी.
अब से ई पासपोर्ट होंगे जारी
भारत सरकार की ओर से PSP V2.0 और ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत अब से जारी होने वाले नए पासपोर्ट और रिन्यू किए गए पासपोर्ट ई पासपोर्ट होंगे. पासपोर्ट के लिए आवेदन करते वक्त अपग्रेड खुद से लागू हो जाएगा. ई पासपोर्ट के कवर पर एक छोटा सुनहरा चिप लगा हुआ होता है. जिसके अंदर एक RFID चिप होता है. यह चिप पासपोर्ट धारक से संबंधित बायोमेट्रिक और पर्सनल जानकारी को सेव रखता है.
