हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पीएम मोदी भी लगाते हैं पैसा, सिर्फ ब्याज से ही हो जाती है लाखों की कमाई

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पीएम मोदी भी लगाते हैं पैसा, सिर्फ ब्याज से ही हो जाती है लाखों की कमाई

Post Office National Saving Certificate Scheme: पोस्ट ऑफिस की यह सेविंग स्कीम न केवल सुरक्षित निवेश के लिए मशहूर है, बल्कि इसमें लाखों रुपये की कमाई अकेले ब्याज से ही हो जाती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 03 Jul 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पोस्ट ऑफिस NSC योजना सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश है.
  • 7.7% वार्षिक ब्याज मिलता है, 5 साल की अवधि हेतु.
  • निवेश पर 80C टैक्स छूट मिलती, ब्याज पर भी लाभ.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस योजना में निवेश किया है.

Post Office Scheme: सुरक्षित भविष्य के लिए सही समय पर, सही जगह पैसों का निवेश बहुत जरूरी है ताकि इमरजेंसी के वक्त पैसों की जरूरत पड़े, तो किसी के आगे हाथ फैलानी की नौबत ही नहीं आए. अगर आपको भी अपनी मेहनत की कमाई के निवेश के लिए एक अच्छे स्कीम की तलाश है, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC स्कीम आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है. सबसे बड़ी बात यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम में निवेश करते हैं. 

पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम न केवल सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि बंपर रिटर्न के लिए भी मशहूर है. यह पोस्ट ऑफिस और भारत सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षित योजना है, जो मार्केट रिस्क से फ्री है. पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में आप न्यूनतम 1000 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें अधिकतम निवेश की काईलिमिट नहीं है. यानी कि आप जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं.

कितना मिलता है रिटर्न?

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 7.7% की दर से इंटरेस्ट करता है और सालाना तौर पर यह कंपाउंड होता जाता है यानी कि ब्याज से बढ़ी हुई निवेश की रकम पर फिर से 7.7% की दर से ब्याज मिलता है. इसमें लॉक-इन पीरियड 5 साल का है. अगर स्कीम में आप पांच साल तक 5 लाख रुपये का भी निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी के वक्त आपको टोटल 7,24,517 रुपये मिलेंगे यानी कि 2,24,517 रुपये का सिर्फ रिटर्न ही मिलेगा. 

स्कीम में क्या है टैक्स बेनिफिट? 

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है. पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है. स्कीम के तहत मिलने वाला सालाना ब्याज अपने आप दोबारा निवेश हो जाता है इसलिए शुरुआती चार साल के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है. केवल 5वें साल मैच्योरिटी की रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है.

पीएम मोदी ने भी किया है निवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी  पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर रखा है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में उन्होंने 9.12 लाख रुपये का निवेश किया हुआ है. 2019 के चुनाव के दरमियान उनका यह निवेश 7.61 लाख रुपये का था, जो अब बढ़कर 9.12 लाख रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें:

देश भर में बदल गए पीएफ के 74 साल पुराने नियम, जानें नई EPF स्कीम में आपके लिए क्या कुछ है नया? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
PM Modi Post Office National Saving Certificate Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पीएम मोदी भी लगाते हैं पैसा, सिर्फ ब्याज से ही हो जाती है लाखों की कमाई
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पीएम मोदी भी लगाते हैं पैसा, सिर्फ ब्याज से ही हो जाती है लाखों की कमाई
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
बिजनेस
Trump Crypto Profit: क्रिप्टो से ट्रंप को हुए बंपर मुनाफे का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन, की थी सीक्रेट डील?
क्रिप्टो से ट्रंप को हुए बंपर मुनाफे का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन, की थी सीक्रेट डील?
बिजनेस
July 2026 Corporate World: छंटनी का खतरा या प्रमोशन की बहार? भारत की कुंडली से जानिए अपनी नौकरी का भविष्य
Corporate World: जुलाई 2026 में छंटनी का खतरा या प्रमोशन की बहार? भारत की कुंडली से जानिए अपनी नौकरी का भविष्य
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
स्पोर्ट्स
IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल
IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
लाइफस्टाइल
Birth Rate Decline: टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
Embed widget