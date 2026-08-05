जनता को कब मिलेंगे प्लास्टिक के नोट? RBI गर्वनर ने बता दी तारीख

Polymer Currency: देशभर में लोग प्लास्टिक के नोट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. बता दें कि अब पॉलिमर यानी प्लासिक की करेंसी के लिए रास्ता भी साफ हो चुका है. जी हां, पहले जो नोट सिर्फ चर्चा में थे अब वो आपके हाथ में होंगे. प्लास्टिक के नोट आपको कब मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी खुद आरबीआई ने दी है. यहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं.

गर्वनर ने क्या कहा?

आरबीआई के गर्वनर ने आज MPC की बैठक में हुए फैसलों को सुनाया तो उसमें रेपो रेट के साथ- साथ नोट की बात भी थी. गर्वनर ने कहा कि प्लास्टिक के नोट साल 2028 में बाजार में आ जाएंगे. उनका कहना है कि आरबीआई इस तैयारी में है कि अगले 2 सालों में ये नोट आपके हाथ में रहे.

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कागज के नोट का क्या होगा?

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी के समय में कागज के जो नोट बाजार में हैं, उनका क्या होगा? तो बता दें कि इन नोटों को बंद नहीं किया जाएगा. अभी के लिए सरकार का यही कहना है कि दोनों ही तरह के नोट सर्कुलेशन में रहेंगे.

क्या हैं प्लास्टिक के नोट?

प्लास्टिक के नोट एक खास तरह के प्लास्टिक से बनते हैं. ये कागज के नोट से ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जल्दी गंदे भी नहीं होते. ये नोट जल्दी फटेंगे नहीं और धोए भी जा सकते हैं. साथ ही इसकी खासियत है कि इसका नकली बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा.

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