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हिंदी न्यूज़बिजनेसजनता को कब मिलेंगे प्लास्टिक के नोट? RBI गर्वनर ने बता दी तारीख

जनता को कब मिलेंगे प्लास्टिक के नोट? RBI गर्वनर ने बता दी तारीख

Polymer Currency: प्लास्टिक के नोट कब आने वाले हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आरबीआई गर्वनर ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Aug 2026 01:31 PM (IST)
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Polymer Currency: देशभर में लोग प्लास्टिक के नोट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. बता दें कि अब पॉलिमर यानी प्लासिक की करेंसी के लिए रास्ता भी साफ हो चुका है. जी हां, पहले जो नोट सिर्फ चर्चा में थे अब वो आपके हाथ में होंगे. प्लास्टिक के नोट आपको कब मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी खुद आरबीआई ने दी है. यहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं. 

गर्वनर ने क्या कहा?
आरबीआई के गर्वनर ने आज MPC की बैठक में हुए फैसलों को सुनाया तो उसमें रेपो रेट के साथ- साथ नोट की बात भी थी. गर्वनर ने कहा कि प्लास्टिक के नोट साल 2028 में बाजार में आ जाएंगे. उनका कहना है कि आरबीआई इस तैयारी में है कि अगले 2 सालों में ये नोट आपके हाथ में रहे. 

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कागज के नोट का क्या होगा?
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी के समय में कागज के जो नोट बाजार में हैं, उनका क्या होगा? तो बता दें कि इन नोटों को बंद नहीं किया जाएगा. अभी के लिए सरकार का यही कहना है कि दोनों ही तरह के नोट सर्कुलेशन में रहेंगे. 

क्या हैं प्लास्टिक के नोट?
प्लास्टिक के नोट एक खास तरह के प्लास्टिक से बनते हैं. ये कागज के नोट से ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जल्दी गंदे भी नहीं होते. ये नोट जल्दी फटेंगे नहीं और धोए भी जा सकते हैं. साथ ही इसकी खासियत है कि इसका नकली बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Aug 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Indian Currency INDIA Polymer Currency Plastic Note
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