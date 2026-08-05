RBI MPC Meeting August 2026: क्या होम और कार लोन पर सस्ती होगी EMI? रेपो रेट आज RBI का फैसला
RBI MPC Meeting 2026 LIVE: रेपो रेट पर आज आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अपना फैसला सुनाएगी. उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता के बीच रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा जाएगा.
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RBI MPC meeting LIVE updates: भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) आज 5 अगस्त, 2026 को रेपो रेट पर अपना फैसला सुनाएगी. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. रेपो रेट पर फैसला वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और महंगाई के जोखिमों को देखते हुए लिया जाएगा. ब्लूमबर्ग के एक सर्वे के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखेगा क्योंकि महंगाईदर अभी भी आरबीआई के तय सीमा के अंदर ही है. कन्ज्यूमर महंगाई में हालिया बढ़ोतरी के बाद भी जून में महंगाई दर 4.38% रही, जो सरकार के लक्ष्य 4% से भले ही ज्यादा है, लेकिन आरबीआई की 6% की ऊपरी सुरक्षित सीमा से काफी नीचे है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान करेंगे, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.
रेपो रेट को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या लगाया अनुमान?
रॉयटर्स पोल में शामिल 72 में से 68 अर्थशास्त्रियों ने माना कि आरबीआई दरों को 5.25% पर ही बरकरार रखेगा. इसी तरह से मिंट और CNBC की पोल में शामिल हुए अर्थशास्त्रियों ने माना कि ब्याज दरों को लेकर इस बार रिजर्व बैंक 'न्यूट्रल' रुख को अपनाएगा. हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें 90-100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर या इससे ऊपर बनी रहीं, तो आरबीआई को मजबूरन अक्टूबर की आगामी बैठक में रेपो रेट में 25-50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करना पड़ सकता है.
ब्याज दरों के अलावा इन 4 चीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर
पॉलिसी दरों के अलावा, आज बाजार की नजरें देश में लिक्विडिटी की स्थिति, विदेशी पूंजी प्रवाह, आर्थिक विकास दर के रूख और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों व अमेरिकी फेड की नीतियों पर भी रहेगी. जून में जीडीपी अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया गया था. हालांकि, वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच मजबूत घरेलू मांग को देखते हुए आरबीआई गवर्नर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या कहेंगे और अगस्त के अंत में आने वाले पहली तिमाही (Q1) के जीडीपी आंकड़े कैसे रहेंगे, इन पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी.