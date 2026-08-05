मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI MPC Meeting August 2026: क्या होम और कार लोन पर सस्ती होगी EMI? रेपो रेट आज RBI का फैसला

RBI MPC Meeting August 2026: क्या होम और कार लोन पर सस्ती होगी EMI? रेपो रेट आज RBI का फैसला

RBI MPC Meeting 2026 LIVE: रेपो रेट पर आज आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अपना फैसला सुनाएगी. उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता के बीच रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन  | Updated at : 05 Aug 2026 09:45 AM (IST)

LIVE

Key Events
RBI MPC Meeting August 2026 Live Updates Repo Rate decision Iran-US War Inflation Crude Oil Prices RBI Governor Sanjay Malhotra News in Hindi RBI MPC Meeting August 2026: क्या होम और कार लोन पर सस्ती होगी EMI? रेपो रेट आज RBI का फैसला
RBI MPC Meeting 2026 LIVE: रेपो रेट पर आज आरबीआई का फैसला
Source : ABPLive

Background

RBI MPC meeting LIVE updates: भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) आज 5 अगस्त, 2026 को रेपो रेट पर अपना फैसला सुनाएगी. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. रेपो रेट पर फैसला वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और महंगाई के जोखिमों को देखते हुए लिया जाएगा. ब्लूमबर्ग के एक सर्वे के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखेगा क्योंकि महंगाईदर अभी भी आरबीआई के तय सीमा के अंदर ही है. कन्ज्यूमर महंगाई में हालिया बढ़ोतरी के बाद भी जून में महंगाई दर 4.38% रही, जो सरकार के लक्ष्य 4% से भले ही ज्यादा है, लेकिन आरबीआई की 6% की ऊपरी सुरक्षित सीमा से काफी नीचे है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान करेंगे, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. 

09:45 AM (IST)  •  05 Aug 2026

रेपो रेट को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या लगाया अनुमान?

रॉयटर्स पोल में शामिल 72 में से 68 अर्थशास्त्रियों ने माना कि आरबीआई दरों को 5.25% पर ही बरकरार रखेगा. इसी तरह से मिंट और CNBC की पोल में शामिल हुए अर्थशास्त्रियों ने माना कि ब्याज दरों को लेकर इस बार रिजर्व बैंक 'न्यूट्रल' रुख को अपनाएगा. हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें 90-100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर या इससे ऊपर बनी रहीं, तो आरबीआई को मजबूरन अक्टूबर की आगामी बैठक में रेपो रेट में 25-50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करना पड़ सकता है. 

09:03 AM (IST)  •  05 Aug 2026

ब्याज दरों के अलावा इन 4 चीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर

पॉलिसी दरों के अलावा, आज बाजार की नजरें देश में लिक्विडिटी की स्थिति, विदेशी पूंजी प्रवाह, आर्थिक विकास दर के रूख और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों व अमेरिकी फेड की नीतियों पर भी रहेगी. जून में जीडीपी अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया गया था. हालांकि, वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच मजबूत घरेलू मांग को देखते हुए आरबीआई गवर्नर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या कहेंगे और अगस्त के अंत में आने वाले पहली तिमाही (Q1) के जीडीपी आंकड़े कैसे रहेंगे, इन पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी.

Load More
Tags :
Repo Rate RBI MPC Meeting RBI RBI MPC Meeting Live
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
RBI MPC Meeting August 2026: क्या होम और कार लोन पर सस्ती होगी EMI? रेपो रेट आज RBI का फैसला
RBI MPC Meeting August 2026: क्या होम और कार लोन पर सस्ती होगी EMI? रेपो रेट आज RBI का फैसला
बिजनेस
RBI के फैसले से पहले चढ़ा बाजार, 79000 के पास सेंसेक्स; निफ्टी में भी बंपर तेजी
RBI के फैसले से पहले चढ़ा बाजार, 79000 के पास सेंसेक्स; निफ्टी में भी बंपर तेजी
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: सुबह- सुबह सोने में मामूली गिरावट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव
Gold-Silver Price Today: सुबह- सुबह सोने में मामूली गिरावट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव
बिजनेस
अब सस्ता होकर रहेगा पेट्रोल-डीजल! 80 डॉलर से नीचे आया क्रूड ऑयल
अब सस्ता होकर रहेगा पेट्रोल-डीजल! 80 डॉलर से नीचे आया क्रूड ऑयल
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी
'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी
महाराष्ट्र
राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए? संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला
राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए? संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला
विश्व
'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?
'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?
क्रिकेट
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
ओटीटी
'अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा
'इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर एप्पल नहीं अमरूद पढ़िए, तभी होगा देश का विकास', अनिरुद्धाचार्य का नया 'ज्ञान'
'A फॉर एप्पल नहीं अमरूद पढ़िए, तभी होगा देश का विकास', अनिरुद्धाचार्य का नया 'ज्ञान'
विश्व
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
फूड
Biryani Cooking Tips: हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो
हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget