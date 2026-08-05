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हिंदी न्यूज़बिजनेसबीवी को हर साल 3 किलो गोल्ड देने वाले सतीश सनपाल मुश्किल में, UAE में एसेट फ्रीज

बीवी को हर साल 3 किलो गोल्ड देने वाले सतीश सनपाल मुश्किल में, UAE में एसेट फ्रीज

Netflix Desi Bling: देसी ब्लिंग से चर्चित सतीश सनपाल और उनसे जुड़ी कंपनियां UAE में वित्तीय जांच के दायरे में हैं. इसी बीच परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल और 40 किलो सोने के दावे चर्चा में हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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Satish Sanpal Latest News: नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंग (Desi Bling) में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर मशहूर बिजनेसमैन सतीश सनपाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके चर्चे की वजह लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कार नहीं है, बल्कि कानूनी और वित्तीय जांच के दायरे में हैं. हाल ही में UAE की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने सतीश सनपाल, उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल और उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों की संपत्तियों और खातों को एसेट फ्रीज करने की खबर सामने आई है.

इसी बीच उनके परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े बयान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जिसमें सतीश सनपाल की पत्नी तबिंदा सनपाल ने बताया कि उनके पास फिलहाल करीब 40 किलो सोना है और उन्हें हर साल धनतेरस पर 3 किलो सोना गिफ्ट में मिलता है, जिसके बाद उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है.  

कौन हैं सतीश और तबिंदा सनपाल?

सतीश सनपाल भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, जो फिलहाल दुबई में रहते हैं और कई कारोबारों से जुड़े हुए हैं. वह ANAX Holding के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल दुबई की चर्चित सोशलाइट के तौर पर जानी जाती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह कंपनी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फॉरेक्स और कई सेक्टरों में काम करती है.

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UAE में क्यों हुई कार्रवाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, UAE की FIU ने देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि वह सतीश सनपाल, उनकी पत्नी और उनसे जुड़ी संस्थाओं के खातों और संपत्तियों को अस्थायी तौर पर फ्रीज किया जाए. हालांकि, यह आदेश शुरुआती तौर पर 30 दिनों के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है. 

क्यों चर्चा में है सनपाल का परिवार?

देसी ब्लिंग (Desi Bling) शो में तबिंदा सनपाल ने दावा किया था कि उनके पास करीब 40 किलो सोना है और हर धनतेरस पर सतीश सनपाल उन्हें करीब 3 किलो सोना गिफ्ट कर तौर पर देते हैं. इसी शो के जरिए दोनों की आलीशान जिंदगी दुनिया के सामने आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके गोल्ड कलेक्शन को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Satish Sanpal Desi Bling Tabinda Sanpal Dubai Businessman
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