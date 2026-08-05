बीवी को हर साल 3 किलो गोल्ड देने वाले सतीश सनपाल मुश्किल में, UAE में एसेट फ्रीज

Satish Sanpal Latest News: नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंग (Desi Bling) में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर मशहूर बिजनेसमैन सतीश सनपाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके चर्चे की वजह लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कार नहीं है, बल्कि कानूनी और वित्तीय जांच के दायरे में हैं. हाल ही में UAE की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने सतीश सनपाल, उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल और उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों की संपत्तियों और खातों को एसेट फ्रीज करने की खबर सामने आई है.

इसी बीच उनके परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े बयान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जिसमें सतीश सनपाल की पत्नी तबिंदा सनपाल ने बताया कि उनके पास फिलहाल करीब 40 किलो सोना है और उन्हें हर साल धनतेरस पर 3 किलो सोना गिफ्ट में मिलता है, जिसके बाद उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है.

कौन हैं सतीश और तबिंदा सनपाल?

सतीश सनपाल भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, जो फिलहाल दुबई में रहते हैं और कई कारोबारों से जुड़े हुए हैं. वह ANAX Holding के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल दुबई की चर्चित सोशलाइट के तौर पर जानी जाती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह कंपनी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फॉरेक्स और कई सेक्टरों में काम करती है.

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UAE में क्यों हुई कार्रवाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, UAE की FIU ने देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि वह सतीश सनपाल, उनकी पत्नी और उनसे जुड़ी संस्थाओं के खातों और संपत्तियों को अस्थायी तौर पर फ्रीज किया जाए. हालांकि, यह आदेश शुरुआती तौर पर 30 दिनों के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

क्यों चर्चा में है सनपाल का परिवार?

देसी ब्लिंग (Desi Bling) शो में तबिंदा सनपाल ने दावा किया था कि उनके पास करीब 40 किलो सोना है और हर धनतेरस पर सतीश सनपाल उन्हें करीब 3 किलो सोना गिफ्ट कर तौर पर देते हैं. इसी शो के जरिए दोनों की आलीशान जिंदगी दुनिया के सामने आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके गोल्ड कलेक्शन को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है.

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