Real Estate: प्लॉट खरीदना हर बार नहीं होता फायदे का सौदा, पहले समझ लें सच

रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के बीच अक्सर यह माना जाता है कि सिर्फ जमीन खरीदना हमेशा अच्छा फैसला नहीं होता है. कई लोगों को यह लगता है कि प्लॉट की कीमत समय के साथ बढ़ता है और यह फ्लैट से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर प्लॉट अच्छा निवेश नहीं होता. आमतौर पर किसी भी प्रॉपर्टी में फायदा पूरी तरह से उसकी लोकेशन, विकास और सही समय पर निर्भर करती है.

प्लॉट खरीदने के फायदे और नुकसान

प्लॉट में आपको अपनी जरुरत के हिसाब से फ्यूचर में घर बनाने की पूरी आजादी रहती है. ऐसे में अच्छी लोकेशन पर खरीदा गया प्लॉट लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है. लेकिन खाली जमीन से आमतौर पर कोई किराये की इनकम नहीं होती है. वहीं, अगर आसपास का इलाका विकसित नहीं होता, तो कई सालों तक प्लॉट की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती है.

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फ्लैट खरीदने के क्या हैं फायदे?

फ्लैट खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किराये के जरिए नियमित आय मिलने की उम्मीद रहती है. अगर आपका प्रॉपर्टी ऐसी जगह है जहां किराये की मांग ज्यादा है, तो कब्जा मिलने के तुरंत बाद आपकी कमाई शुरू हो सकती है. साथ ही आपको फ्लैट में रहने की सुविधा भी तुरंत मिल जाती है, जबकि प्लॉट पर निर्माण के लिए अलग से समय और पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपका लंबे समय तक निवेश करके भविष्य में बड़ा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो प्लॉट एक ऑप्शन हो सकता है. वहीं अगर आप तुरंत किसी घर में रहने की सुविधा चाहते हैं या किराये से नियमित इंनकम पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए फ्लैट एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

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