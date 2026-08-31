Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसE-Books पढ़ो और पैसे कमाओ, झांसा देकर केरल में 100 लोगों से ठगे 1.25 करोड़

E-Books पढ़ो और पैसे कमाओ, झांसा देकर केरल में 100 लोगों से ठगे 1.25 करोड़

केरल में ई-बुक पढ़कर कमाई का झांसा देकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने 100 से ज्यादा लोगों से करीब 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी की, पुलिस जांच कर रही है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 31 Aug 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने का चलन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगर आपको भी घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का ऑफर मिलता है, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को नए-नए तरीकों से अपना शिकार बना रहे हैं. केरल से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां E-Books पढ़कर कमाई करने का झांसा देकर एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया गया है. 

रेपोर्ट्स के मुताबिक, केरल में 100 से ज्यादा लोगों ने इस मामले में साइबर पुलिस से शिकायत की है. पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें एक ऑनलाइन टास्क आधारित स्कैम के जरिए फंसाया गया, जिसमें ठगों ने उन्हें रोजाना किताबें पढ़ने के बदले पैसे देने का वादा किया और बाद में  करीब 1.25 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई.

कैसे शुरू हुआ ऑनलाइन ठगी का खेल?

सबसे पहले ठगों ने पीड़ित लोगों को व्हाट्सऐप लिंक के जरिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा. जिसके बाद उस ऐप के जरिए ई-बुक्स पढ़ने का काम दिया गया और हर किताब पूरी करने पर 25 रुपये देने का वादा किया गया. हालांकि, इसके लिए एनटीएल ऐप नाम के एक एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया. ऐसे में लोगों को अलग-अलग सदस्यता प्लान में शामिल किया गया, जिसकी फीस 1,800 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक थी.

1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल

साथ ही ज्यादा लोगों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा कमीशन मिलने का लालच भी दिया गया. लोगों को लालच देने के लिए शुरुआत में कुछ पेमेंट भी किया गया, जिससे लोगों का उनपर भरोसा बढ़ गया और उन्होंने लालच में आकर ज्यादा पैसे निवेश कर दिए.

ऐप पर दिखती थी नकली कमाई

पुलिस के मुताबिक, ऐप पर दिखने वाली कमाई असल में सिर्फ एक वर्चुअल बैलेंस थी. जिसके तहत लोगों को बताया गया था कि वह हर बुधवार को अपनी रकम निकाल सकते हैं. कुछ पीड़ितों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें पैसे मिले, लेकिन धीरे-धीरे पैसे ट्रांसफर होना बंद हो गया. इसके बाद ऐप भी काम करना बंद कर दिया, तब लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है.

चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Cyber Scam E-Book Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
E-Books पढ़ो और पैसे कमाओ, झांसा देकर केरल में 100 लोगों से ठगे 1.25 करोड़
E-Books पढ़ो और पैसे कमाओ, झांसा देकर केरल में 100 लोगों से ठगे 1.25 करोड़
बिजनेस
1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल
1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल
बिजनेस
बायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया
बायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया
बिजनेस
4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला
4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के घर पहुंचे जयंत चौधरी, परिजनों से की मुलाकात
अंकित बालियान के घर पहुंचे जयंत चौधरी, परिजनों से की मुलाकात
बॉलीवुड
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? एक्ट्रेस बोलीं- 'बहुत अच्छी फीस मिली थी',
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? ये है वजह
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
Home Tips
Roti Storage Tips: टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट
टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget