E-Books पढ़ो और पैसे कमाओ, झांसा देकर केरल में 100 लोगों से ठगे 1.25 करोड़

आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने का चलन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगर आपको भी घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का ऑफर मिलता है, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को नए-नए तरीकों से अपना शिकार बना रहे हैं. केरल से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां E-Books पढ़कर कमाई करने का झांसा देकर एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया गया है.

रेपोर्ट्स के मुताबिक, केरल में 100 से ज्यादा लोगों ने इस मामले में साइबर पुलिस से शिकायत की है. पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें एक ऑनलाइन टास्क आधारित स्कैम के जरिए फंसाया गया, जिसमें ठगों ने उन्हें रोजाना किताबें पढ़ने के बदले पैसे देने का वादा किया और बाद में करीब 1.25 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई.

कैसे शुरू हुआ ऑनलाइन ठगी का खेल?

सबसे पहले ठगों ने पीड़ित लोगों को व्हाट्सऐप लिंक के जरिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा. जिसके बाद उस ऐप के जरिए ई-बुक्स पढ़ने का काम दिया गया और हर किताब पूरी करने पर 25 रुपये देने का वादा किया गया. हालांकि, इसके लिए एनटीएल ऐप नाम के एक एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया. ऐसे में लोगों को अलग-अलग सदस्यता प्लान में शामिल किया गया, जिसकी फीस 1,800 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक थी.

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साथ ही ज्यादा लोगों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा कमीशन मिलने का लालच भी दिया गया. लोगों को लालच देने के लिए शुरुआत में कुछ पेमेंट भी किया गया, जिससे लोगों का उनपर भरोसा बढ़ गया और उन्होंने लालच में आकर ज्यादा पैसे निवेश कर दिए.

ऐप पर दिखती थी नकली कमाई

पुलिस के मुताबिक, ऐप पर दिखने वाली कमाई असल में सिर्फ एक वर्चुअल बैलेंस थी. जिसके तहत लोगों को बताया गया था कि वह हर बुधवार को अपनी रकम निकाल सकते हैं. कुछ पीड़ितों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें पैसे मिले, लेकिन धीरे-धीरे पैसे ट्रांसफर होना बंद हो गया. इसके बाद ऐप भी काम करना बंद कर दिया, तब लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है.

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