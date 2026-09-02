Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसजन्माष्टमी के दिन बंद रहेगा बैंक? जानें शुक्रवार को छुट्टी है या नहीं

जन्माष्टमी के दिन बंद रहेगा बैंक? जानें शुक्रवार को छुट्टी है या नहीं

इस हफ्ते 4 सितंबर, शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है. अब सवाल ये है कि क्या जन्माष्टमी के दिन देशभर में बैंक है? यहां हम आपके इस सवाल का सही- सही जवाब लेकर आए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Sep 2026 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी को हमेशा किसी न किसी काम से बैंक तो जाना ही पड़ता है. इसलिए पहले पता कर लेना चाहिए कि आज बैंक खुले हुए हैं भी या नहीं. कई तीज- त्योहार पर बैंकों में छुट्टी होती है. अब इसी महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी है. तो इस दिन बैंक बंद है या नहीं, ये आप यहां से देख सकते हैं. यहां से आपको जन्माष्टमी पर बैंक की छुट्टी के बारे में जानकारी मिल जाएगी. साथ ही यहां बताया गया है कि सितंबर में बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है?

इस साल सितंबर के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है. 4 सितंबर 2026, दिन शुक्रवार को इसे देशभर में सेलिब्रेट किया जाएगा.

सस्ता हुआ सोना लेकिन चांदी ने मारी छलांग, जानें Gold- Silver का ताजा रेट

जन्माष्टमी पर बंद रहेंगे बैंक?
4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है और इस दिन देश के कई सारे शहरों में बैंक की छुट्टी है. इस दिन को सरकारी छुट्टी माना जाता है. 

कहां- कहां बंद रहने वाले हैं बैंक?

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.

बैंक बंद तो कैसे होगा काम?
माना कि शुक्रवार को बैंक बंद रहेगा लेकिन ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. छुट्टी होने के बावजूद पूरे दिन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी ऑनलाइन सेवाएं मिलती रहेंगी और आपका काम नहीं रुकेगा. 

अब फ्री में लगेगा घर में सोलर पैनल, नहीं देना होगा जेब से एक भी रुपया

4 सितंबर के बाद कब-कब बंद हैं बैंक?

जन्माष्टमी के बाद 6 सितंबर को रविवार है, इसलिए बैंक बंद हैं. इसके अलावा 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर को भी बैंक बंद रहने वाले हैं. बस आपको एक बार ये चेक करना होगा कि इस लिस्ट में जो भी दिन बताए गए हैं, उस दिन आपके शहर में भी छुट्टी है या नहीं.  

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Janmashtami Bank Holiday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पछताएगा अमेरिका...ईरान की धमकी से फिर भड़की चिंगारी, भारत के लिए कितना खतरा?
पछताएगा अमेरिका...ईरान की धमकी से फिर भड़की चिंगारी, भारत के लिए कितना खतरा?
बिजनेस
जन्माष्टमी के दिन बंद रहेगा बैंक? जानें शुक्रवार को छुट्टी है या नहीं
जन्माष्टमी के दिन बंद रहेगा बैंक? जानें शुक्रवार को छुट्टी है या नहीं
बिजनेस
सस्ता हुआ सोना लेकिन चांदी ने मारी छलांग, जानें Gold- Silver का ताजा रेट
सस्ता हुआ सोना लेकिन चांदी ने मारी छलांग, जानें Gold- Silver का ताजा रेट
बिजनेस
अब फ्री में लगेगा घर में सोलर पैनल, नहीं देना होगा जेब से एक भी रुपया
अब फ्री में लगेगा घर में सोलर पैनल, नहीं देना होगा जेब से एक भी रुपया
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश
जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक इन 10 फिल्मों को चटाई घूल
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक को दी मात
विश्व
ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा
ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget