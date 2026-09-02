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सस्ता हुआ सोना लेकिन चांदी ने मारी छलांग, जानें Gold- Silver का ताजा रेट

आज सोना तो सस्ता हुआ है लेकिन चांदी ऊंचे दाम पर है. कल दोनों के ही दाम गिरे थे. यहां से आप अपने शहर का सोने और चांदी का ताजा भाव चेक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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अगर आज आपका सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज सोना जरा सस्ता हो गया है तो चांदी ने छलांग लगाई है. आज सोने और चांदी का क्या रेट है, ये आप यहां से जान सकते हैं. साथ ही यहां दोनों के रेट में गिरावट और इजाफा के प्रतिशत के बारे में बताया गया है. 

आज कितना सस्ता हुआ सोना?

आज सोने की कीमत में 208 रुपए की गिरावट आई है. इसी के साथ आज सोना 62,507 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का भाव 208 रुपए यानी 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,54,252 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है. इसमें 2,452 लॉट का कारोबार हुआ है. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई है. वैश्विक स्तर पर सोना 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,432.26 डॉलर प्रति औंस रह गया है.

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कल क्या था सोने का रेट?

कल यानी 1 सितंबर, मंगलवार को सोने की कीमत में 2,045 रुपए की गिरावट आई थी. इसी के साथ कल गोल्ड 1,54,236 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बिका है.  

आज क्या है चांदी की कीमत?

आज चांदी की कीमत 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,40,577 रुपए प्रति किग्रा हो गया है. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी की कीमत 27 रुपए यानी 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,40,577 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है. इसमें 2,655 लॉट का कारोबार हुआ है. वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमत 0.17 प्रतिशत की गिरावट आई है और चांदी 66.46 डॉलर प्रति औंस रह गयी है.

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कल चांदी हुआ था कितना सस्ता?

आज भले ही चांदी महंगी है, लेकिन कल चांदी सस्ती हुई थी. कल चांदी की कीमत में 1,955 रुपए की गिरावट आई है. चांदी ने 1 सितंबर के दिन 2,40,489 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार किया है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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