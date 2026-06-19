हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: इन 7 तरीकों से सस्ता मिलता है पेट्रोल-डीजल, आप न करें ये गलती, बचाएं अपने पैसे

Petrol-Diesel Price: इन 7 तरीकों से सस्ता मिलता है पेट्रोल-डीजल, आप न करें ये गलती, बचाएं अपने पैसे

Fuel Saving Tips: पेट्रोल-डीजल के दाम ने लोगों का खर्चा बढ़ा दिया है. लेकिन अगर आप कुछ जरूरी टिप्स को फॉलो करें तो आप काफी हद तक ईंधन का खर्च कम कर सकते हैं. जानिए क्या हैं वह जरूरी टिप्स?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Jun 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तेल कंपनियों के रिवॉर्ड व विशेष ऑफर्स का फायदा उठाएं।

Petrol-Diesel Saving Tips: अभी कुछ समय पहले ही पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. रोजाना अपने पर्सनल वाहन से ऑफिस, कॉलेज या अन्य किसी जगह पर जाने वाले लोगों का इस बढ़ोतरी का सीधा असर उनके बजट पर पड़ा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स को अपनाकर आप पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्चें को काफी हद तक कम कर सकते हैं. 

1.डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगा फायदा

आप जानते हैं कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज में छूट देते हैं. अगर आप भी इन कार्ड का उपयोग करेंगे ईंधन खरीदने पर एक्स्ट्रा बचत की जा सकती है. 

जियो आईपीओ का रास्ता साफ, रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ऐलान

2.इन आदतों को सुधारे 

सही तरीके से ड्राइविंग करके भी आप काफी हद तक पेट्रोल-डीजल बचा सकते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि लोग रेड लाइट पर भी इंजन चालू करके रखते हैं, या कभी-कभी बीच रास्ते में किसी दुकान से कोई सामान लेना होता है तो इंजन चालू करके ही गाड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पेट्रोल जल्दी खर्च होता है. 

3. ऐसे ऑफर्स को न करें इग्नोर

मोबाइल वॉलेट कई बार पेट्रोल और डीजल खरीदने पर कैशबैक और डिस्काउंट जैसे ऑफर देते हैं. इन ऑफर्स को इग्नोर न करें, इसका फायदा उठाकर पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं. 

4. इन प्रोग्राम से फायदा पाएं

काफी कम लोग जानते होंगे कि कई तेल कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए रिवॉर्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती हैं. अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आपको पॉइंट्स और काफी सारे फायदे मिलते हैं. जिन्हें आप पेट्रोल-डीजल खरीदने के दौरान उपयोग कर सकते हैं.

5. इस ऐप पर मिलेगा कैशबैक

अगर आप BHIM ऐप से पेमेंट करते हैं तो इससे आपको कैशबैक मिल सकता है. अगर ऐसे ऑफर उपलब्ध हो तो उनका फायदा उठाकर पेट्रोल-डीजल का खर्च कम किया जा सकता है.

शेयर बाजार के उस्ताद निकले राहुल गांधी, किन-किन कंपनियों में लगा रखा है पैसा? खूब मिलता है मुनाफा

6. खास ऑफर्स पर रखें नजर

तेल कंपनियां ज्यादा और रोजाना ईंधन खरीदने वाले ग्राहकों को खास ऑफर देती हैं. इसलिए आपको इन ऑफर्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. इससे आपका ईंधन का खर्चा काफी हो सकता है.

7. इस्तेमाल करें कैशबैक पेमेंट

अगर आप UPI के जरिए पैसे देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है. क्योंकि डिजिटल पेमेंट करने से काफी बार कैशबैक मिल जाता है. इसलिए पेट्रोल पंप पर कैश पेमेंट की जगह यूपीआई का इस्तेमाल करें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Business News Saving Tips Diesel PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Price: इन 7 तरीकों से सस्ता मिलता है पेट्रोल-डीजल, आप न करें ये गलती, बचाएं अपने पैसे
Petrol-Diesel Price: इन 7 तरीकों से सस्ता मिलता है पेट्रोल-डीजल, आप न करें ये गलती, बचाएं अपने पैसे
बिजनेस
Jio IPO News: जियो आईपीओ का रास्ता साफ, रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ऐलान
Jio IPO News: जियो आईपीओ का रास्ता साफ, रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ऐलान
बिजनेस
Reliance AGM 2026 Live: रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम का सबसे बड़ा ऐलान, Jio IPO का रास्ता साफ
रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम का सबसे बड़ा ऐलान, Jio IPO का रास्ता साफ
बिजनेस
Rahul Gandhi Birthday: शेयर बाजार के उस्ताद निकले राहुल गांधी, किन-किन कंपनियों में लगा रखा है पैसा? खूब मिलता है मुनाफा
शेयर बाजार के उस्ताद निकले राहुल गांधी, किन-किन कंपनियों में लगा रखा है पैसा? खूब मिलता है मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
हेल्थ
Red Chilli Benefits: क्या डायबिटिक नर्व पेन में आराम दिलाती है लाल मिर्च, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या डायबिटिक नर्व पेन में आराम दिलाती है लाल मिर्च, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget