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हिंदी न्यूज़बिजनेसJio IPO News: जियो आईपीओ का रास्ता साफ, रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ऐलान

Jio IPO News: जियो आईपीओ का रास्ता साफ, रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ऐलान

Jio IPO News: जियो प्लेटफॉर्म्स अपने IPO की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज SEBI के पास DRHP दाखिल कर सकती है. बाजार की नजर अब इस बात पर रहेगी कि IPO का आकार कितना होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Jun 2026 03:14 PM (IST)
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Jio IPO News: शेयर बाजार में लंबे समय से जिस खबर का इंतजार था, वह अब हकीकत के करीब पहुंचती दिख रही है. जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने IPO के लिए बड़ा कदम उठाया है और कंपनी का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी DRHP सेबी के पास दाखिल होने जा रहा है.

जियो प्लेटफॉर्म्स देश की सबसे बड़ी डिजिटल और टेलीकॉम कंपनियों में से एक है. मोबाइल सेवाओं के अलावा कंपनी ब्रॉडबैंड, डिजिटल कंटेंट, क्लाउड और कई दूसरी टेक्नोलॉजी वाली सेवाओं में भी एक्टिव है. ऐसे में कंपनी का IPO बाजार में खूब चर्चा में है.

DRHP फाइलिंग क्या है?
किसी भी कंपनी को अगर IPO लाना है तो सबसे पहले DRHP फाइल करना होता है. इसमें कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, जोखिम, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और फंड जुटाने की प्लानिंग जैसी खास जानकारियां होती हैं. DRHP सार्वजनिक होने के बाद निवेशकों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है.

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या बताया?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि उसकी सहयोगी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने IPO लाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कंपनी करीब 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी. इन शेयरों की अंतिम कीमत बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए तय की जाएगी, यानी निवेशकों की मांग के आधार पर प्राइस बैंड और इश्यू प्राइस निर्धारित होगी. IPO से जुड़ा DRHP अब सेबी, बीएसई और एनएसई के पास दाखिल किया जाएगा.

क्या होगी अगली प्लानिंग?
जियो का ये IPO भारत के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है. बाजार के जानकारों की मानें तो जियो की लिस्टिंग से निवेशकों को देश की डिजिटल ग्रोथ में सीधा हिस्से लेने का मौका मिलेगा.वैसे अभी इश्यू का साइज, कीमत और बाकि की जानकारी सामने नहीं आई है. DRHP सार्वजनिक होते ही सब पता चल जाएगा. निवेशकों की नजर अब सेबी की मंजूरी और कंपनी के अगले ऐलान पर रहेगी. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Jun 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
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