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हिंदी न्यूज़बिजनेसGenZ Spendings: बिल, राशन और रोजाना की जरूरत, कहां पैसा खर्च कर रहे Gez Z? समझें हिसाब

GenZ Spendings: बिल, राशन और रोजाना की जरूरत, कहां पैसा खर्च कर रहे Gez Z? समझें हिसाब

GenZ Spendings: इन दिनों देश में केवल GenZ का ही बोलबाला है. हर तरफ इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं, इसी बीच इनके खर्चों की भी एक लिस्ट सामने आई है. जानते हैं रोजमर्रा में जे जी कितना खर्च करते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Aug 2026 09:50 PM (IST)
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GenZ Spendings: जंतर- प्रोटस्ट के बाद से GenZ का देशभर में बोल बाला है. इस जनरेशन की हिम्मत और ताकत लोगों ने देखी और समझी. इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोटेस्ट ने जेन जी लाइफस्टाइल को लेकर भी कई सारे राज खोले हैं. इसी बीच ये बात भी सामने आई है कि नौकरी करने वाले GenZ अपने पैसे को किस तरह से खर्च करना पसंद करते हैं.

कैसी है GenZ की लाइफस्टाइल
ये वाली जनरेशन यानी GenZ को घूमने-फिरने, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्च करना ज्यादा पसंद है. इस पीढ़ी को यही माना भी जाता है. लेकिन एक नई स्टडी की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाती है. दरअसल हाल ही में SalarySe की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि लाखों UPI ट्रांजैक्शन पर आधारित स्टडी में 5.2 लाख से ज्यादा सैलरी पाने वाले GenZ यूजर्स को शामिल किया गया.

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क्या कहती है रिपोर्ट?
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, GenZ की हर महीने की 70% से ज्यादा कमाई रोजमर्रा की जरूरतों और जरूरी खर्चों में चली जाती है. GenZ के महीने के खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन का है. इस पर करीब 20.1% खर्च होता है. इसके बाद किराने पर 15.7% खर्च किया जाता है. तो वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज पर 12.2%, शॉपिंग पर 11.9%, खाने- पीने पर 11.5% और ट्रैवल पर सिर्फ 5% ही खर्च किया जाता है. इससे ये पता चलता है कि GenZ के खर्च का बड़ा हिस्सा घूमने-फिरने या मनोरंजन के बजाय घर-परिवार की जरूरतों, खाने-पीने, बिल और फाइनेंस पर जा रहा है.

UPI ने बदली तस्वीर
Gen Z के लिए मोबाइल और डिजिटल पेमेंट रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. बिजली-पानी के बिल भरने, सब्सक्रिप्शन लेने, खरीदारी करने और दूसरे भुगतान के लिए युवा तेजी से डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं. शॉपिंग से लेकर हर एक चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुना जा रहा है, क्योंकि ये बेहद आसान भी है.

खर्च के मामले में कैसा है GenZ?
इस स्टडी से साफ पता चलता है कि Gen Z को सिर्फ घूमने-फिरने और मौज-मस्ती पर पैसा खर्च करने वाली पीढ़ी मानना सही नहीं है. उनके खर्च का बड़ा हिस्सा बिल भरने, किराना, खाने-पीने, फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों पर जा रहा है. यानी GenZ लाइफस्टाइल पर खर्च जरूर करती है, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Aug 2026 09:50 PM (IST)
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