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हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक लॉकर में कितना सोना रखने की है इजाजत? तुरंत जान लें RBI का यह जरूरी नियम, वरना होगा नुकसान

बैंक लॉकर में कितना सोना रखने की है इजाजत? तुरंत जान लें RBI का यह जरूरी नियम, वरना होगा नुकसान

Gold Storage Rules: ज्यादातर लोग अपने घर का सोना बैंक के लॉकर में रखते हैं. लेकिन लॉकर में सोना रखने के भी कुछ खास नियम होते हैं, यहां से आप उन नियमों के बारे में जान सकते हैं.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 17 Jun 2026 02:43 PM (IST)
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Gold Storage Rules: भारत में ज्यादातर लोग अपने घर के कीमती गहनें सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं. अब सोना रख तो देते हैं, लेकिन कितना सोना लॉकर में रखने की मंजूरी है इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं होती है. क्या आरबीआई ने सोना रखने के लिए भी कोई लिमिट रखी है या फिर आप अपनी मन मर्जी का सोना लॉकर में रख सकते हैं? इस तरह के सवाल अक्सर मन में आते हैं. यहां हम आपको बैंक लॉकर में गोल्ड रखने से जुड़ी सभी सवालों का जवाब यहां देंगे. वैसे भी सोना रखने से पहले आपको सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए.

क्या बैंक में सोना रखने की कोई लिमिट है?

नहीं, RBI ने बैंक लॉकर में सोना रखने की कोई लिमिट नहीं रखी है. आप अपने लॉकर की क्षमता के अनुसार, जितना चाहें उतना सोना रख सकते हैं. बैंक तो ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने लॉकर में कितना सोना-चांदी या कौन- सा सामान रखा है. इसलिए लोग बैंक लॉकर को सुरक्षित मानते हैं.

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किस बात का रखना है ध्यान?

हालांकि, सोना रखने की कोई सीमा नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा सोना आप लॉकर में ही रख दें और ये एकदम सुरक्षित और बीमित है. असल में बैंक सिर्फ लॉकर की जगह देता है. लॉकर के अंदर क्या रखा है, इसकी जानकारी बैंक के पास भी नहीं होती. इसलिए बैंक आपके सोने का बीमा नहीं कराता है.

नुकसान होने पर कौन करता है भरपाई?
बहुत कम लोग जानते हैं कि RBI के नियमों के अनुसार अगर बैंक की लापरवाही, चोरी, आग, डकैती या बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी के कारण लॉकर का सामान नुकसान होता है, तो बैंक की जिम्मेदारी लिमिटेड होती है. जैसे अगर आपके लॉकर का सालाना किराया 3,000 रुपये है, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपये तक का मुआवजा दे देगा. लेकिन हो सकता है कि लॉकर में रखे सोना 20 लाख या 30 लाख रुपये का हो.

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क्या अलग से बीमा कराना चाहिए?

अगर आपके पास ज्यादा सोना या महंगे गहने हैं, तो आपको उनका अलग से बीमा जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बैंक लॉकर भी सुरक्षा नहीं देता है. 

घर में सोना रखने के नियम क्या हैं?

अक्सर लोग बैंक लॉकर और घर में सोना रखने के नियमों को कंफ्यूज रहते हैं. आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोना होने पर आमतौर पर सवाल नहीं उठाए जाते. हालांकि वैध खरीद के दस्तावेज होने पर इससे ज्यादा सोना भी रखा जा सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Gold Business News Bank Locker RBI
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