हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसन कभी दारू को हाथ लगाया, न यूज करते हैं फोन; यूं ही नहीं दुबई के सबसे अमीर आदमी बने डुरोव

न कभी दारू को हाथ लगाया, न यूज करते हैं फोन; यूं ही नहीं दुबई के सबसे अमीर आदमी बने डुरोव

Pavel Durov:

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

 Pavel Durov: टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव दुबई के सबसे अमीर आदमी हैं. उनका नेटवर्थ 17 बिलियन डॉलर है. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में लेक्स फ्रिडमैन के साथ बात करते हुए अपनी सफलता की राज का खुलासा किया. डुरोव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ एक्टिव हैं.

वह अपनी फिजिक के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए उन्हें भी खूब पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर टेलीग्राम इतना सफल सोशल नेटवर्किंग स्टार्टअप बना. अपने काम के प्रति अनुशासित रहते हुए डुरोव ने खुद को लगभग 20 साल तक शराब, तंबाकू, कॉफी, गोलियों या अवैध ड्रग्स से दूर रखा. चार घंटे के इस पॉडकास्ट में डुरोव ने कई सारी बातों का खुलासा किया. 

क्यों शराब से बनाई डुरोव ने दूरी? 

अपने बचपन को याद करते हुए डुरोव ने कहा कि एक बार उनके किसी टीचर ने उन्हें 'द इल्यूजन ऑफ पैराडाइज' नाम की एक किताब दी थी. इसमें चीजों के सेवन के बाद शरीर में होने वाले उसके बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉसेस का जिक्र था. इसमें बताया गया था कि जब आप शराब पीते हैं, तो आपके ब्रेन सेल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं. इंसान एक जॉम्बी की तरह बन जाता है. अगले दिन पार्टी खत्म होने तक दिमाग की कई कोशिकाएं मर भी जाती हैं और यही दिमाग जिंदगी के सफर में आपका साथ देता है और आप दो पल के मजे के लिए इसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं. इस किताब को पढ़ने के बाद डुरोव ने महज 11 साल की उम्र में ही इन चीजों से दूरी बनाए रखने का फैसला ले लिया था.

मोबाइल का नहीं करते इस्तेमाल 

मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर डुरोव ने कहा कि आज के समय में हम सभी सेलफोन के गुलाम बन चुके हैं. खाली समय में हम बस फोन पर अपनी अंगुलियां चलाते रहते हैं: हमारी दुनिया चकाचौंध भरी 30 सेकेंड की दुनिया में कैद हो चुकी है. डुरोव मुश्किल से फोन का इस्तेमाल करते हैं. वह ज्यादातर अपने फोन पर टेलीग्राम के फीचर्स चेक करते रहते हैं. डुरोव का मानना है कि फोन कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है. यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान भी डुरोव के पास कोई फोन नहीं था. डुरोव का मानना है कि फोन से ध्यान भटकता है इसलिए अपना एजेंडा सेट करना बहुत जरूरी है. 

डुरोव का मानना है कि सुबह-सवेरे बिना फोन के मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे, तो दिमाग में अच्छे ख्याल आएंगे. अगर आप उठने के साथ हर फोन चलाना शुरू कर देंगे, तो आप एक ऐसे इंसान बनकर रह जाएंगे, जिसे बता दिया जाता है कि उसे अब दिनभर क्या सोचना है. यानी कि खुद दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क का फाउंडर होने के बावजूद डुरोव खुद फोन के इस्तेमाल से परहेज करते हैं.

 

ये भी पढ़ें:

उल्टा पड़ा दांव! रूस से तेल की खरीद पर भारत को 'डबल डिस्काउंट' हुआ ऑफर, अब क्या करेंगे ट्रंप?

Published at : 10 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Telegram Pavel Durov Dubai Richest Man Telegram Founder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget