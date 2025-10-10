न कभी दारू को हाथ लगाया, न यूज करते हैं फोन; यूं ही नहीं दुबई के सबसे अमीर आदमी बने डुरोव

Pavel Durov: टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव दुबई के सबसे अमीर आदमी हैं. उनका नेटवर्थ 17 बिलियन डॉलर है. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में लेक्स फ्रिडमैन के साथ बात करते हुए अपनी सफलता की राज का खुलासा किया. डुरोव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ एक्टिव हैं.

वह अपनी फिजिक के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए उन्हें भी खूब पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर टेलीग्राम इतना सफल सोशल नेटवर्किंग स्टार्टअप बना. अपने काम के प्रति अनुशासित रहते हुए डुरोव ने खुद को लगभग 20 साल तक शराब, तंबाकू, कॉफी, गोलियों या अवैध ड्रग्स से दूर रखा. चार घंटे के इस पॉडकास्ट में डुरोव ने कई सारी बातों का खुलासा किया.

क्यों शराब से बनाई डुरोव ने दूरी?

अपने बचपन को याद करते हुए डुरोव ने कहा कि एक बार उनके किसी टीचर ने उन्हें 'द इल्यूजन ऑफ पैराडाइज' नाम की एक किताब दी थी. इसमें चीजों के सेवन के बाद शरीर में होने वाले उसके बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉसेस का जिक्र था. इसमें बताया गया था कि जब आप शराब पीते हैं, तो आपके ब्रेन सेल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं. इंसान एक जॉम्बी की तरह बन जाता है. अगले दिन पार्टी खत्म होने तक दिमाग की कई कोशिकाएं मर भी जाती हैं और यही दिमाग जिंदगी के सफर में आपका साथ देता है और आप दो पल के मजे के लिए इसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं. इस किताब को पढ़ने के बाद डुरोव ने महज 11 साल की उम्र में ही इन चीजों से दूरी बनाए रखने का फैसला ले लिया था.

मोबाइल का नहीं करते इस्तेमाल

मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर डुरोव ने कहा कि आज के समय में हम सभी सेलफोन के गुलाम बन चुके हैं. खाली समय में हम बस फोन पर अपनी अंगुलियां चलाते रहते हैं: हमारी दुनिया चकाचौंध भरी 30 सेकेंड की दुनिया में कैद हो चुकी है. डुरोव मुश्किल से फोन का इस्तेमाल करते हैं. वह ज्यादातर अपने फोन पर टेलीग्राम के फीचर्स चेक करते रहते हैं. डुरोव का मानना है कि फोन कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है. यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान भी डुरोव के पास कोई फोन नहीं था. डुरोव का मानना है कि फोन से ध्यान भटकता है इसलिए अपना एजेंडा सेट करना बहुत जरूरी है.

डुरोव का मानना है कि सुबह-सवेरे बिना फोन के मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे, तो दिमाग में अच्छे ख्याल आएंगे. अगर आप उठने के साथ हर फोन चलाना शुरू कर देंगे, तो आप एक ऐसे इंसान बनकर रह जाएंगे, जिसे बता दिया जाता है कि उसे अब दिनभर क्या सोचना है. यानी कि खुद दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क का फाउंडर होने के बावजूद डुरोव खुद फोन के इस्तेमाल से परहेज करते हैं.

