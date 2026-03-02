हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसPakistan Stock Market: ईरान वॉर ने डूबाया पाकिस्तान का शेयर बाजार, 15000 अंक की बड़ी गिरावट, रोकना पड़ा कारोबार

Pakistan Stock Market Crash: यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है तो तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो सकती है. आयात बिल बढ़ सकता है. महंगाई और चालू खाते का दबाव बढ़ सकता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:44 PM (IST)
Pakistan Stock Market: पाकिस्तान के शेयर बाजार के लिए हफ्ते की शुरुआत बेहद खराब रही. शुरुआती कारोबार के पहले घंटे के भीतर ही KSE-100 Index में करीब 9% तक की गिरावट दर्ज की गई और इंडेक्स लगभग 15,000 अंक तक नीचे चला गया. तेज बिकवाली के चलते KSE-30 Index सर्किट लिमिट से नीचे फिसल गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए कारोबार रोकना पड़ा. इस अचानक गिरावट से निवेशकों में हड़कंप मच गया.

क्यों गिरा बाजार?

विश्लेषकों के अनुसार यह गिरावट कंपनियों के तिमाही प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण आई है. Middle East में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है. हालिया हमलों और जवाबी कार्रवाई ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को कम कर दिया है, जिसका असर क्षेत्रीय बाजारों पर भी पड़ा.

पाकिस्तान पर ज्यादा असर क्यों?

पाकिस्तान भौगोलिक रूप से ईरान के करीब है और ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में भी क्षेत्रीय स्थिरता उस पर सीधा प्रभाव डालती है. यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है तो तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो सकती है. आयात बिल बढ़ सकता है. महंगाई और चालू खाते का दबाव बढ़ सकता है. इन आशंकाओं ने निवेशकों को बड़े पैमाने पर बिकवाली के लिए प्रेरित किया.

किन सेक्टरों में ज्यादा गिरावट?

गिरावट केवल एक-दो सेक्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगभग सभी प्रमुख सेक्टर दबाव में रहे:

बैंकिंग शेयर: MCB Bank Habib Bank Limited Meezan Bank

एनर्जी सेक्टर: Pakistan Petroleum Limited Oil and Gas Development Company Pakistan Oilfields Limited

इसके अलावा फर्टिलाइजर, सीमेंट, पावर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी व्यापक बिकवाली दर्ज की गई. बाजार की दिशा अब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पश्चिम एशिया में तनाव किस स्तर तक जाता है और तेल की कीमतों में कितनी स्थिरता आती है. यदि भू-राजनीतिक हालात और बिगड़ते हैं, तो पाकिस्तान समेत पूरे क्षेत्र के बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 02 Mar 2026 04:37 PM (IST)
