खाना-पीना, कैश सब कर लें स्टोर... जानें किस देश के PM ने नागरिकों से की ये अपील
ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहम 'बी रेडी' कैंपेन के तहत नागरिकों को घर में राशन और नकदी रखने की दी सलाह दी है. इस सिलसिले में यूके की सरकार ने नई नेशनल रेजिलिएंस गाइडलाइंस भी जारी की है.
- ब्रिटेन ने 'बी रेडी' अभियान, आपदा तैयारी की सलाह.
- 3 दिन भोजन, पानी, नकदी स्टॉक करने की सलाह दी.
- यह प्राकृतिक आपदाओं और साइबर हमलों से निपटने हेतु.
क्या ब्रिटेन में आपातकाल जैसी स्थिति है? क्या वहां सरकार इमरजेंसी लगाने जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों पीएम एंडी बर्नहम ने अपने नागरिकों से 3 दिन का भोजन, पानी और कैश जमा रखने की अपील की है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच्चाई क्या है?
दरअसल यूके सरकार ने 'Be ready' कैम्पेन शुरू किया है. इसके चलते सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों में तीन दिनों तक के लिए भोजन, पानी, कैश और अन्य जरूरी सामान का स्टॉक करके रखें. इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई आपातकाल है या संकट आने वाला है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम की अगुवाई वाली सरकार ने यह सलाह भविष्य की अनपेक्षित आपदाओं से निपटने के लिए दी है. इसी क्रम में देश भर में सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है.
क्या है सरकार का 'Be ready' कैम्पेन?
नागरिकों से क्या की गई अपील?
लिवरपूल में आयोजित एक समिट के दौरान सरकार ने घरों में एक 'इमरजेंसी किट' तैयार रखने की सलाह दी है ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट के शुरुआती 3 दिनों (72 घंटों) में बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकें.
सरकार ने लोगों से 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति 9 लीटर बोतलबंद पानी और डिब्बाबंद/सूखा भोजन रखने की सलाह दी है. घर पर कुछ कैश रखने की भी सलाह दी गई है ताकि अगर साइबर अटैक के चलते एटीएम या ऑनलाइन/डिजिटल पेमेंट सिस्टम ठप हो जाएं तो भी जरूरी सामान खरीदा जा सके.
इनके अलावा, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, बैटरी और एक FM रेडियो रखने की भी सलाह दी गई है ताकि बिजली और इंटरनेट न होने पर भी सरकारी घोषणाएं लोगों तक पहुंच सके.
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