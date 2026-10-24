Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में बीयर का संकट, मार्केट से क्यों गायब हो रहे कैन?

देश में बीयर का संकट, मार्केट से क्यों गायब हो रहे कैन?

भारत में बीयर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए एल्युमिनियम कैन की कमी हो रही है. घरेलू उत्पादन कम और पश्चिम एशिया में युद्ध से सप्लाई प्रभावित होने के कारण कंपनियों को महंगे कैन आयात करने पड़ रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Oct 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी बीयर या सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदते हैं, तो एल्युमिनियम के कैन की कमी से जुड़ी यह खबर आपके लिए अहम है. भारत में बीयर या सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों को पैकेजिंग के लिए कैन जुटाने में परेशानी हो रही है. जिसका असर बाजार में कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर पड़ भी सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैन की कमी क्यों हो रही है और इसका असर ग्राहकों पर कितना पड़ेगा?

दरअसल, इसकी सबसे बड़ी वजह कैन की बढ़ती मांग, घरेलू प्रोडक्ट्स की सीमित क्षमता और पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण सप्लाई में आ रही रुकावटें हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार से बीयर पूरी तरह गायाब हो रही है.

आखिर क्यों हो रही है बीयर के कैन की कमी?

भारत में बीयर और सॉफ्ट ड्रिंक्स की पैकेजिंग के लिए एल्युमिनियम के कैन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. पिछले दो सालों में इनकी बिक्री में हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है. अब बीयर और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुल सालाना बिक्री में कैन की हिस्सेदारी एक चौथाई से ज्यादा बताई जा रही है.

यहां सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बाजार में मांग बढ़ने के मुकाबले कैन का उत्पादन नहीं बढ़ पाया है. इसके अलावा, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित होने से भी कंपनियों के सामने काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसे में बीयर और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए पर्याप्त कैन जुटाने में दिक्कत हो रही है.

देश में कैन का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पा रहा?

ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक विनोद गिरी के मुताबिक, कंपनियों को उम्मीद थी कि देश में अतिरिक्त 60 करोड़ एल्युमिनियम कैन का उत्पादन होगा, लेकिन इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही तैयार हो पाया. हालांकि, भारत की प्रमुख कैन निर्माता कंपनियां अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कर चुकी हैं.

आमतौर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीनें और प्रोडक्शन लाइन लगानी पड़ती हैं, जिसमें करीब एक साल तक का समय लग सकता है. यही वजह है कि मांग बढ़ने के बावजूद बाजार में कैन की कमी जल्द से जल्द दूर करना मुमकिन नहीं है.

कैन की कमी दूर करने के लिए क्या कर रहीं कंपनियां?

दरअसल, घरेलू बाजार में पर्याप्त कैन नहीं मिलने के कारण कंपनियां दूसरे देशों से इनका आयात कर रही हैं. इस कमी को पूरा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE), श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों का सहारा लिया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि विदेश से मंगाए जाने वाले यह कैन घरेलू कैन के मुकाबले करीब 25 से 30% तक महंगे पड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों की पैकेजिंग लागत बढ़ रही है.

क्या बाजार से गायब हो जाएगी बीयर?

एल्युमिनियम के कैन की कमी का मतलब यह नहीं है कि देश में बीयर पूरी तरह खत्म हो जाएगी. फिलहाल, यह परेशानी मुख्य रूप से बीयर और सॉफ्ट ड्रिंक्स की नहीं, बल्कि उसे पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैन की कमी का है. लेकिन इससे कुछ ब्रांडों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

E20 पेट्रोल का नया संकट, क्या ईंधन के चक्कर में महंगी हो जाएगी आपकी थाली?

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Beer Can Shortage Aluminium Can Supply
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ATM से 10000 के बदले निकले सिर्फ 1000, अब बैंक भरेगा मोटा हर्जाना
ATM से 10000 के बदले निकले सिर्फ 1000, अब बैंक भरेगा मोटा हर्जाना
बिजनेस
दिल्ली में दिवाली के लिए खास बाजार तैयार, हस्तशिल्प, गहने और देसी जायकों की मिलेगी भरमार
दिल्ली में दिवाली के लिए खास बाजार तैयार, हस्तशिल्प, गहने और देसी जायकों की मिलेगी भरमार
बिजनेस
'सोना खरीदो और जंगल में छोड़ आओ', क्या है नॉर्वे का नया गोल्ड-ड्रॉप स्कैम?
'सोना खरीदो और जंगल में छोड़ आओ', क्या है नॉर्वे का नया गोल्ड-ड्रॉप स्कैम?
बिजनेस
E20 पेट्रोल का नया संकट, क्या ईंधन के चक्कर में महंगी हो जाएगी आपकी थाली?
E20 पेट्रोल का नया संकट, क्या ईंधन के चक्कर में महंगी हो जाएगी आपकी थाली?
Advertisement

वीडियोज

JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Anant Singh Expelled from JDU: अब क्या करेंगे छोटे सरकार अनंत सिंह? | Breaking News | Mokama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
बिहार
अनंत सिंह के निष्कासन पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'अमित शाह...'
अनंत सिंह के निष्कासन पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'अमित शाह...'
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
बाइक
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
एग्रीकल्चर
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget