क्यों बिहार विधानसभा चुनाव में उछला था गौतम अडानी का नाम? नतीजे के साथ तगड़ा हो गया फायदा

Gautam Adani: बिहार विधानसभा चुनाव के सामने आए नतीजे के बीच गौतम अडानी के नेटवर्थ में तगड़ा उछाल आया है. दुनिया में अमीरों की लिस्ट में वह इस वक्त 19वें नंबर पर हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 15 Nov 2025 12:09 PM (IST)
Gautam Adani: बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है. इसमें NDA को 202 सीटों पर बंपर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन ने 35 सीटें जीती हैं और AIMIM केवल 5 ही सीटों पर सिमट कर रह गई है. चुनाव से पहले गौतम अडानी का नाम उछला था.

उस दौरान कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई (ML) ने कहा था कि बिहार सरकार और भाजपा ने मिलकर राज्य में भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी पावर लिमिटेड को लगभग 1050 एकड़ की जमीन दी है, जिस पर 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जाना है. यह जमीन 25 सालों के लिए लीज पर दी गई है, जिसका टोकन अमाउंट एक रुपये है. 

विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना

इसे लेकर विपक्षी दलों ने बिहार सरकार और भाजपा पर निशाना साधा था. उनका आरोप था कि बिहार सरकार और बीजेपी ने मिलकर अडानी को फायदा पहुंचाया है. हालांकि, इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए सरकार ने कहा था कि अडानी को यह जमीन प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया गया है. इससे रोजगार पैदा होंगे और बड़े पैमाने पर एनर्जी भी जेनरेट होगा. 

गौतम अडानी का नेटवर्थ उछला

बुधवार को एग्जिट पोल के अनुमानों से भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई. इस दौरान अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई, जिससे सेंसेक्स लगभग 595 अंक उछल गया. अडानी एंटरप्राइजेज ने सबसे ज्यादा 4.98 परसेंट की बढ़त हासिल की.

वहीं, शुक्रवार को भी भले ही शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन बाद में NDA को बहुमत हासिल होने के साथ बाजार चढ़ता गया. इस दौरान अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में तेजी देखी गई. इसके चलते कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 684 मिलियन डॉलर यानी 60,66,10,53,000 रुपये का तगड़ा उछाल आया. 

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, इसी के साथ अब गौतम अडानी का नेटवर्थ 91.6 अरब डॉलर पहुंच चुका है. वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 19वें नंबर पर हैं. इस साल अब तक उनकी नेटवर्थ में 12.9 अरब डॉलर की तेजी आई है. अडानी ग्रुप का कारोबार पोर्ट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अब बैटरी स्टोरेज सेक्टर तक भी फैल गया है. कंपनी के बढ़ते पोर्टफोलियो के चलते अडानी ग्रुप का नेटवर्थ बढ़ा है. वहीं, लिस्ट में मुकेश अंबानी 18वें नंबर पर हैं. उनका नेटवर्थ 106 अरब डॉलर है. अकेले शुक्रवार को उनके नेटवर्थ में 548 मिलियन डॉलर का उछाल आया है.

दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी

  • एलन मस्क (450 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • लैरी एलिसन (285 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • जेफ बेजोस (265 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • लैरी पेज (248 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • सर्गेई ब्रिन (232 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • मार्क जुकरबर्ग (216 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • बर्नार्ड अर्नाल्ट (204 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • स्टीव बाल्मर (176 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • जेन्सन हुआंग (168 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • माइकल डेल (155 अरब अमेरिकी डॉलर)

 

क्या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा DA, वेतन आयोग का भी नहीं मिलेगा लाभ? सरकार ने दे दिया जवाब 

Published at : 15 Nov 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Elections GAUTAM ADANI Gautam Adani Newworth
Embed widget