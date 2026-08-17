शौक पूरे करने के लिए धड़ाधड़ लोन, 'उधार की अमीरी' में जी रहे Gen Z

Buy Now-Pay Later: आज महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, गैजेट या ट्रिप खरीदने के लिए हमेशा बैंक बैलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ता है. बाय नाउ पे लेटर , क्रेडिट कार्ड और छोटे पर्सनल लोन ने युवाओं के लिए खरीदारी आसान कर दी है. पहले जहां कर्ज को बड़ी जरूरत से जोड़कर देखा जाता था, वहीं अब लाइफस्टाइल और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी क्रेडिट का इस्तेमाल बढ़ रहा है. खासकर Gen Z कम उम्र में क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा बन रही है.

घट गई उधारी की उम्र?

पैसा बाजार के 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक के क्रेडिट व्यवहार के जांच का हवाला देते हुए रिपोर्ट बताती है कि अलग-अलग जनरेशन में पहली बार क्रेडिट लेने की औसत उम्र कम हुई है. Gen Z अब क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर और पर्सनल लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी एक बड़ी वजह क्रेडिट का आसान होना है. शॉपिंग या पेमेंट एप पर ही ईएमआई और पे लेटर मिल जाता है. यानी सवाल अब कई बार यह नहीं रहता कि पैसे हैं या नहीं? बस ईएमआई देखनी होती है कि कितनी है.

सिर्फ 1 फ्रॉड के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है पुलिस? जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

क्यों इतना कर्ज ले रहे हैं युवा?

युवाओं के कर्ज अब सिर्फ घर, पढ़ाई या मेडिकल जरूरत के लिए नहीं होते हैं. यात्रा, गैजेट, फैशन, खाना- पीना और मनोरंजन जैसे खर्च भी क्रेडिट कार्ड से किए जा रहे हैं. बाय नाउ पे लेटर में ग्राहक सामान या सेवा का भुगतान बाद में कर सकते हैं. छोटी-सी ईएमआई देखकर हम झटपट खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन कई बार अलग-अलग खरीदारी की किस्तें मिलकर बड़ा आर्थिक बोझ बना देती हैं. अगर किसी की सैलरी 40,000 रुपए हैं और वो फोन, कपड़े और ट्रिप के लिए अलग-अलग क्रेडिट इस्तेमाल करता है, तो हर खर्च अकेले छोटा लग सकता है. लेकिन महीने के अंत में कई ईएमआई एक साथ चुकानी पड़ती हैं.

क्या करना चाहिए?

क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर की सुविधा गलत नहीं है, लेकिन क्रेडिट लिमिट आपकी आय नहीं है. बैंक ने अगर 1 लाख की लिमिट दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख ज्यादा खर्च कर सकते हैं. इसके अलावा समय पर भुगतान न करने पर ब्याज और लेट पेमेंट चार्जेज लग सकते हैं. इसलिए सिर्फ ईएमआई देखकर खरीदारी करने के बजाय कुल रिपेमेंट अमाउंट और सभी चार्जेज जरूर देखें.

FDA ने शुरू किया QR कोड वाला सिस्टम, दवा और खाने से जुड़ी शिकायतें होंगी दर्ज