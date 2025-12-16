नेपाल घूमने का प्लान है? तो जान लीजिए ये बड़ी खबर, रुपये को लेकर 10 साल बाद बदले नियम
भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने 10 साल पुरानी भारतीय करेंसी पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला किया है. नेपाल सरकार की ओर से भारतीय 200 और 500 रुपये के नोटों को हरी झंडी दे दी गई हैं...
अब नेपाल यात्रा के दौरान करेंसी बदलवाने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी. इस फैसले से नेपाल घूमने जाने वालों को बहुत फायदा होगा. अब वे तय सीमा तक भारतीय करेंसी अपने पास रख सकते है. नेपाल सरकार के इस फैसले से नेपाल के पर्यटन उद्योग में तेजी आने की उम्मीद है....
200 और 500 के नोट ले जाने की मिली अनुमति
सोमवार को हुई नेपाल कैबिनेट की अहम बैठक में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया. इसके तहत अब भारत और नेपाल के नागरिक यात्रा के दौरान 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट अपने साथ रख सकते हैं. यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए बड़ी करेंसी ले जाने से जुड़े नियमों में ढील दिए जाने के बाद लिया गया है.
हालांकि सरकार ने इसके लिए शर्त भी तय की हैं. यात्रियों को अपने साथ अधिक से अधिक 25 हजार रुपये के भारतीय करेंसी के बड़े नोट ले जाने की अनुमति होगी. उम्मीद की जा रही है कि, सरकार के फैसले के बाद से यात्रा आसान होगी. साथ ही भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी मजबूत होगी.
नेपाली बाजारों में बढ़ेगा व्यापार
भारतीय करेंसी पर लगी इस पाबंदी के कारण बहुत से यात्री नेपाल घूमने के दौरान सीमित पैसे ही खर्च कर पाते थे. जिससे नेपाल के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान हो रहा था. सरकार के इस कदम से नेपाल के कसिनो, बड़े होटल और सीमा से सटे बाजारों के व्यापार में गिरावट थी.
हालांकि, अब इस बदलाव से उम्मीद की जा रही है कि, नेपाल का टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर से गति पकड़ सकता है. साथ ही हाथ में ज्यादा कैश होने के कारण टूरिस्ट पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे.
