Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू 'India @ 2047 Conclave' में भाग लेंगे।

वह 'UDAAN 2.0' सत्र में विमानन विकास के अगले चरण पर चर्चा करेंगे।

नायडू भारत के विमानन क्षेत्र के भविष्य और विस्तार पर अपने विचार रखेंगे।

मंत्री हवाई यात्रा को सुलभ बनाने और आर्थिक विकास पर जोर देंगे।

India 2047 Conclave: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू 3 जून, 2026 को ABP नेटवर्क के 'India @ 2047 Conclave' में एक अहम चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं. वह 'UDAAN 2.0: Next Chapter of Aviation Growth' (उड़ान 2.0: विमानन विकास का अगला अध्याय) शीर्षक वाली बातचीत में शामिल होंगे, जहाँ भारत के विमानन क्षेत्र के भविष्य, कनेक्टिविटी के विस्तार और देश के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक के विकास के अगले चरण पर चर्चा होने की उम्मीद है.

भारत के विमानन विज़न को आगे बढ़ाने वाले युवा नेता

किंजरापु राम मोहन नायडू जून 2024 से भारत के 33वें नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के एक प्रमुख नेता के तौर पर, वह श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार तीन बार - 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा में - संसद के लिए चुने गए हैं.

नायडू ने पहली बार 2014 के आम चुनावों में श्रीकाकुलम से जीत हासिल करने के बाद लोकसभा में प्रवेश किया. अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों के अलावा, वह तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भी काम करते हैं और लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करते हैं.

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राजनीति में प्रवेश और सार्वजनिक जीवन में उभार

नायडू ने 2012 में अपने पिता के निधन के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा. तेलुगु देशम पार्टी ने 2013 में उन्हें श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया, जिससे उनके चुनावी सफर की राह खुली.

2014 के आम चुनावों में, उन्होंने श्रीकाकुलam से जीत हासिल की और 16वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक बन गए. अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया, जिसमें आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम को मुख्यालय बनाकर एक रेलवे ज़ोन स्थापित करने की मांग की गई थी.

इसके बाद के वर्षों में उनकी राजनीतिक यात्रा लगातार गति पकड़ती रही. वह वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, और देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते बुनियादी ढाँचे और परिवहन क्षेत्रों में से एक की देखरेख कर रहे हैं.

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भारत की विमानन विकास गाथा में एक अहम आवाज़

नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर, नायडू हवाई अड्डों के विस्तार, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भारत में हवाई यात्रा के भविष्य से जुड़ी चर्चाओं में सबसे आगे रहे हैं. ABP India @ 2047 कॉन्क्लेव में उनके सेशन में उन पहलों पर चर्चा होने की उम्मीद है जो देश भर में हवाई यात्रा को ज़्यादा सुलभ बनाने के साथ-साथ व्यापक आर्थिक विकास में भी मदद कर सकती हैं.