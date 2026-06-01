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हिंदी न्यूज़बिजनेसRichest Chief Minister: देश के सबसे अमीर CM होंगे DK शिवकुमार, 1413 करोड़ की संपत्ति के साथ टॉप पर

Richest Chief Minister: देश के सबसे अमीर CM होंगे DK शिवकुमार, 1413 करोड़ की संपत्ति के साथ टॉप पर

Richest Chief Minister of India: कर्नाटक के होने वाले सीएम डीके शिवकुमार 3 जून को शपथ ग्रहण करने वाले हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भारत के सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री होने वाले हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 Jun 2026 06:25 PM (IST)
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DK Shivakumar Richest CM: सिद्दारमैया के इस्तीफा देने के बाद अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बनने जा रहे हैं. शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. जिसको लेकर जनता के साथ ही पूरी कांग्रेस पर्टी काफी उत्साहित है. इसी बीच अब कुछ खबरें डीके शिवकुमार के हलफनामे को लेकर भी सामने आ रही हैं, जो बता रहा है कि वो देश के सबसे रईस और अमीर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं.

दरअसल साल 2023 के हलफनामे के मुताबिक उनकी घोषित कुल संपत्ति करीब 1,413 करोड़ रुपये है. ये संपत्ति उन्हें देश के कई बड़े नेताओं से आगे खड़ा करती है.

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कितनी सम्पत्ति के हैं मालिक?
इस हलफनामे के अनुसार डीके शिवकुमार की चल संपत्ति लगभग 1,140 करोड़ रुपये है. तो वहीं उनकी अचल संपत्ति लगभग 273 करोड़ रुपये की है. इन दोनों को मिलाकर डीके शिवकुमार के पास करीब 1,413 करोड़ रुपये की कुल सम्पत्ति है. इसके अलावा उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हैं, जो करीब 265 करोड़ रुपये है. बात करें उनके कारोबार के बारे में तो वो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन और शिक्षा संस्थानों जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है.

इतने Assets के हैं मालिक
डीके शिवकुमार के पास बेंगलुरु, मैसूरु, कनकपुरा और नई दिल्ली में कई कीमती रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां हैं. उनकी सबसे कीमती सम्पत्तियों में बेंगलुरु के गोपालपुरा इलाके में स्थित एक कमर्शियल मॉल की जमीन शामिल है. कर्नाटक में जमीन की कीमतें बढ़ने से इस संपत्ति का मूल्य पिछले दो दशकों में काफी बढ़ गया है. इसके अलावा उन्हें लग्जरी घड़ियों का भी शौक है, तो वहीं वो निवेश से भी अपनी सम्पत्ति को बढ़ाते हैं.

रियल एस्टेट के अलावा डीके शिवकुमार के पास कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), कई सारे निवेश, लग्जरी घड़ियां और एक्सेसरीज हैं. उनके पास रोलेक्स और हब्लोट जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की महंगी घड़ियां भी हैं.

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लिस्ट में है इन मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल
डीके शिवकुमार के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जो इस अमीरी की लिस्ट में शुमार होते हैं. इस लिस्ट में साउथ इंडिया के नेताओं का राज है. डीके शिवकुमार के बाद एन चंद्रबाबू नायडू की घोषित संपत्ति लगभग 931 से 936 करोड़ रुपये है. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा हेरिटेज फऊड्स लिमिटेड में हिस्सेदारी से जुड़ा है. इसके अलावा हाल ही में एक्टर से तमिलनाडु के सीएम बने जोसफ विजय का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. विजय के पास घोषित संपत्ति 640 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.

बात करें साउथ इंडिया के अलावा अन्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के बारे में तो, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू करीब 332 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. वो भी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Jun 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Richest Cm DK SHivakumar DK Shivakumar Net Worth
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