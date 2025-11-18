Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) 25 दिसंबर से कॉमर्शियल विमानों का परिचालन शुरू करने जा रहा है. शुरुआती चरण में पूरे दिन में 23 उड़ानों का संचालन किया जाएगा. पहले महीने में हवाई अड्डा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कुल 12 घंटे संचालित होगा. इस दौरान एयरपोर्ट प्रति घंटे अधिकतम 10 उड़ान आवाजाही संभाल सकेगा.

इस हवाई अड्डे का विकास नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) द्वारा किया गया है, जो अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (CIDCO) की संयुक्त स्वामित्व वाली एक विशेष इकाई है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण एविएशन हब में से एक बनने जा रहा है. नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित यह एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि यह मुंबई महानगरीय क्षेत्र और पश्चिमी भारत की तेजी से बढ़ती हवाई यात्रा मांगों को पूरा कर सके.

1,160 हेक्टेयर (2,866 एकड़) में फैला यह एयरपोर्ट पूर्ण निर्माण के बाद प्रति वर्ष 90 मिलियन यात्रियों (MPPA) को संभालने में सक्षम होगा. इसमें दो समानांतर रनवे, आधुनिक टर्मिनल भवन और उन्नत कार्गो सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जो यात्रियों को सुगम अनुभव और कार्गो संचालन को अधिक कुशल बनाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन किया था. शुरुआती चरण में यह एयरपोर्ट पहले महीने के लिए प्रतिदिन 12 घंटे (सुबह 08:00 बजे से रात 20:00 बजे तक) संचालित होगा. इसमें 23 निर्धारित दैनिक उड़ानें और प्रति घंटे 10 तक उड़ान आवाजाही शामिल है.

उद्घाटन के बाद NMIA पर आने वाली पहली कॉमर्शियल फ्लाइट इंडिगो की उड़ान 6E460 (बेंगलुरु से) होगी, जो 25 दिसंबर को सुबह 8:00 बजे लैंड करेगी. पहली प्रस्थान उड़ान इंडिगो 6E882 होगी, जो सुबह 8:40 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होगी.

NMIA एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतों को शामिल किया गया है. इसका तरल और भविष्यवादी डिज़ाइन भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है.

एयरलाइंस और रूट्स

शुरुआती परिचालन में इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर जैसी एयरलाइंस मुंबई को 16 प्रमुख घरेलू गंतव्यों से जोड़ेंगी. फरवरी 2026 से हवाई अड्डा 24×7 (चौबीसों घंटे) संचालित होना शुरू करेगा, और दैनिक उड़ान प्रस्थान बढ़ाकर 34 किए जाएंगे.

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को 29 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से NMIA में तैनात किया गया था. पूरी तरह विकसित होने पर NMIA को 90 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष (MPPA) संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि शुरुआती चरण में यह 20 MPPA और 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का प्रबंधन करेगा.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है, जिसे नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए स्थापित किया गया है. NMIAL एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित है, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL)- जो अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की सहायक कंपनी है और74% हिस्सेदारी रखता है. जबकि महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम सिडको (CIDCO) की 26% हिस्सेदारी है. AAHL, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है.

