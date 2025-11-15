हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसAdani Enterprises ने किया 25000 करोड़ के मेगा राइट्स इश्यू का ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट और कैसे करेंगे अप्लाई?

Adani Enterprises ने किया 25000 करोड़ के मेगा राइट्स इश्यू का ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट और कैसे करेंगे अप्लाई?

Adani Enterprises Rights Issue: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज 25,000 करोड़ रुपये का मेगा राइट्स इश्यू लाने की तैयारी में है. यह अडानी ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी फंडरेजिंग होगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 15 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Enterprises Rights Issue: अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयरों में इस हफ्ते 6 परसेंट का उछाल आया है क्योंकि कंपनी ने 25,000 करोड़ के मेगा राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट, इश्यू प्राइज जैसे कई अहम जानकारियों का ऐलान कर दिया है. यह 2023 में कैंसिल हुए 20,000 करोड़ रुपए के FPO के बाद अडानी ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी फंडरेजिंग है. अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने नवंबर में अपनी बोर्ड बैठक में इस राइट्स इश्यू को मंजूरी दी थी.

राइट्स इश्यू में कितनी होगी शेयर की कीमत? 

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा है कि इसमें टोटल 13,85,01,687 राइट्स इक्विटी शेयर इश्यू किए जाएंगे, जिनकी कीमत 24,930.30 करोड़ होगी. राइट्स इश्यू आंशिक रूप से पेड इक्विटी शेयर के जरिए होगा और हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये होगी. राइट्स इश्यू की कीमत 1,800 रुपये तय की गई है, जो मंगलवार के बंद भाव से 24 परसेंट कम और बीएसई पर पिछले बंद भाव 2516.85 से 28 परसेंट कम है.

कब है रिकॉर्ड डेट? 

राइट्स इश्यू में शामिल होने के लिए सोमवार, 17 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. इसका मतलब है कि इस तारीख तक जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर होंगे, वे राइट्स इश्यू में शेयर खरीद सकेंगे. कंपनी हर 25 शेयर पर 3 राइट्स शेयर दे रही है. यानी कि अगर आपके पास अडानी इंटरप्राइजेस के 25 शेयर हैं, तो आप 3 नए शेयर खरीद पाएंगे. 

किस काम में खर्च होंगे पैसे?

जुटाई गई रकम का इस्तेमाल अडानी इंटरप्राइजेज अपने एयरपोर्ट बिजनेस को और मजबूत बनाने, कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कर्ज घटाने के लिए करेगी. इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आने वाले समय में इसके ग्रोथ को और रफ्तार मिलेगी

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 15 Nov 2025 03:20 PM (IST)
