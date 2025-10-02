मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने, जानें कैसे किया यह कारनाम

Billionaire News : फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स में एलन मस्क ने फिर से अपनी जगह बनाई हैं. वे 500 अरब डॉलर की कुल नेटवर्थ पाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं. टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इससे पहले 300 और 400 अरब डॉलर का आंकड़ा छूआ था.

बुधवार को मस्क की कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली और कंपनी की बढ़ती वैल्यूएशन के चलते वे 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए. 300 करोड़ डॉलर नेटवर्थ के आंकड़ा पाने वाले अभी तक 2 ही लोग हैं. एलन मस्क के बाद ऐसा करने वाले ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन हैं. वे इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं.

कैसे हुआ यह कमाल?



एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में बुधवार को 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली. बुधवार को जब कंपनी के शेयर उंचाई पर थे, उस वक्त मस्क की नेटर्वथ 500.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई. हालांकि बाजार बंद होने तक शेयरों में थोड़ी गिरावट रही. जिससे मस्क की नेटवर्थ थोड़ी नीचे गिर गई. टेस्ला के शेयर में आई तेजी से यह 459.46 डॉलर पर पहुंच गया. कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 462.29 डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गए थे.

विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के शेयर जल्द ही 500 डॉलर के आंकड़े तक पहुंच सकता है. गुरुवार के कारोबारी दिन अगर कंपनी के शेयर में इजाफा रहता है, तो मस्क इस आंकड़े से भी आगे निकल सकते हैं. फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स अरबपतियों के नेटवर्थ को ट्रैक करने का काम करती हैं.

टेस्ला ने कैसे बनाया मस्क को अरबपति?

एलन मस्क की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला से आता है. जानकारी के अनुसार, इस साल इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी के शेयरों में 14 फीसदी की उछाल देखी गई है. मस्क के पास टेस्ला के 12.4 प्रतिशत से अधिक शेयर है. साथ ही मस्क ने कुछ दिनों पहले ही टेस्ला के लगभग 1 अरब डॉलर मूल्य के शेयर खरीदे थे. जिसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ा और कंपनी के शेयरों ने तेजी पकड़ी. जिससे ऐलन मस्क ये कारनाम कर पाए. मस्क की कुल नेटवर्थ 500 अरब डॉलर के आस पास बनी हुई है. फोर्ब्स के अनुसार, 2020 में उनकी कुल नेटवर्थ 25 अरब डॉलर थी. पिछले कुछ सालों में उनकी संपत्ति में काफी तेजी से इजाफा हुआ है और वे दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं.

