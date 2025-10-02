Tata Motors के डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट का ऐलान, जानें नई कंपनी में कब मिलेंगे शेयऱ?

Tata Motors Demerger Record Date: टाटा मोटर्स का बंटवारा हो गया है. 1 अक्टूबर से टाटा मोटर्स के दोनों सेगमेंटकमर्शियल व्हीकल (CV) और पैसेंजर व्हीकल (PV) अलग हो गए. यानी कि अब दो कंपनियां अलग-अलग होंगी. इसी डीमर्जर के साथ कमर्शियल व्हीकल (CV) का बिजनेस टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) के अधीन चला जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और जगुआर लैंड रोवर (JLR) सहित PV बिजनेस टाटा मोटर्स के पास रहेगा.

जानें कब है डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट?

टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज को बताया कि टाटा मोटर्स लिमिटेड (TML), टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) से जुड़ी अरेंजमेंट स्कीम को पिछले हफ्ते मिली NCLT की मंजूरी के बाद कंपनी ने मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है. यानी कि इस तारीख तक कंपनी के शेयर अपने पास रखने वाले निवेशकों को नई कंपनी में शेयर मिलेंगे. इसके तहत, शेयरहोल्डर्स को 1 शेयर के बदले 1 और शेयर मिलेगा, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर होगी. ये शेयर नियमों के मुताबिक बीएसई और एनएसई में लिस्ट होंगे.

जेफरीज को क्या है उम्मीद?

ब्रोकरेज जेफरीज ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की डिमांड को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं, लेकिन उन्हें JLR में चुनौतियां दिख रही हैं. वह पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्जिन में सुधार और इवेको ग्रुप की खरीद को लेकर कम आश्वस्त है. जेफरीज ने टाटा मोटर्स के लिए अपनी 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है और 575 का टारगेट प्राइस रखा है. डीमर्जर के लागू होने के बाद बुधवार दोपहर 2.40 बजे तक टाटा मोटर्स के शेयर 5.43 परसेंट की बढ़त के साथ 717.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

क्यों डीमर्जर की पड़ी जरूरत?

टाटा मोटर्स ने पिछले साल अगस्त में अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल डिविजन के डीमर्जर को अप्रूवल दिया ताकि इस पर फोकस और तेज हो और ग्रोथ के और अलग-अलग रास्ते खुल सके. इसके तहत, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक अलग यूनिट में समेटा जाएगा, जबकि पैसेंजर व्हीकल के बिजेनस की- जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, जगुआर लैंड रोवर (JLR) और इससे संबंधित निवेश शामिल हैं- एक अलग यूनिट होगी. डीमर्जर के बाद, पैसेंजर व्हीकल वाला डिविजन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPVL) के नाम से जाना जाएगा और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की लिस्टिंग टाटा मोटर्स लिमिटेड (TML) के नाम से होगी. इनकी लिस्टिंग नवंबर में होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें:

