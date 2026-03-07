हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटइंटरिम डिविडेंड का ऐलान, निवेशकों के चेहरे खिले; जानिए किस कंपनी ने दी खुशखबरी

इंटरिम डिविडेंड का ऐलान, निवेशकों के चेहरे खिले; जानिए किस कंपनी ने दी खुशखबरी

सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है. कंपनी बोर्ड ने शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया है. आइए जानते हैं, इस बारे में ......

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sun Tv Network Dividend 2026: सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है. कंपनी बोर्ड ने शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया और बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025–26 के लिए निवेशकों को हर शेयर पर 1.25 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा.

यह भुगतान 5 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर किया जाएगा. इस घोषणा के बाद सोमवार, 9 मार्च को कंपनी के शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, कंपनी के इस फैसले के बारे में.... 

डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट

सन टीवी की ओर से रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड भुगतान की तारीख को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है. इसका मतलब है कि निवेशकों को अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

डिविडेंड पाने के लिए शेयर किस तारीख तक अपने पास रखना जरूरी होगा और इसकी रकम कब तक उनके खाते में आएगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कंपनी इसकी घोषणा करेगी. 

क्या करती है कंपनी?

कारोबार के लिहाज से सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनियों में शामिल है. कंपनी का मुख्य बिजनेस टीवी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा हुआ है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. इसी वजह से क्षेत्रीय टीवी नेटवर्क के क्षेत्र में भी कंपनी का नाम प्रमुख खिलाड़ियों में लिया जाता है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर शुक्रवार के कारोबारी दिन की समाप्ति पर कंपनी शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 0.81 प्रतिशत या 4.85 रुपये की तेजी के साथ 600.05 रुपये पर बंद हुए थे. दिन का इंट्रा डे हाई 606.50 रुपये था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 691.00 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 485.10 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप करीब 23,647 करोड़ रुपये है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: जंग में छूट रहा साथ... करोड़ों के स्टॉक्स बेच भारतीय शेयर बाजार से चलते बने विदेशी निवेशक, बढ़ रही बिकवाली

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Sun Tv Network Dividend 2026 Sun Tv Dividend Record Date
