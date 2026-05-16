Two Luxurious Apartment: 294 करोड़ में साइन हुई मुंबई की सबसे बड़ी अपार्टमेंट डील्स, किसने और क्या खरीदा?
Who is Tanya Dubash: गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की कार्यकारी निदेशक तान्या दुबाश को आपमें से बेहद ही कम लोग जानते होंगे. उन्होंने हाल ही में मुंबई के पॉश इलाके में दो आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है.
Godrej Family: गोदरेज परिवार की वंशज और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की कार्यकारी निदेशक तान्या दुबाश ने मुंबई के पॉश इलाके वर्ली सी फेस पर एक निर्माणाधीन प्रीमियम आवासीय टॉवर में 294 करोड़ रुपये से ज्यादा में समुद्र के सामने वाले (सी-फेसिंग) दो आलीशान अपार्टमेंट खरीदकर हर किसी को हैरान कर दिया है. इकनॉमिक टाइम्स (ET) द्वारा देखे गए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों से इस मामले की जानकारी हासिल हुई है.
देश के सबसे महंगे आवासीय सौदों में से है एक
इस सौदे के तहत अपार्टमेंट की कीमत लगभग 2.5 लाख प्रति वर्ग फुट से ज्यादा की बताई जा रही है, जो प्रति वर्ग फुट दर के आधार पर देश के सबसे महंगे आवासीय सौदों में से एक की गिनती में आती है.
दरअसल ये दोनों अपार्टमेंट 'नमन ज़ाना' (Naman Xana) नाम के अल्ट्रा-लक्जरी टॉवर की 19वीं और 20वीं मंजिल पर स्थित हैं. हांलाकि, कुछ दस्तावेजों का मानना है कि, प्रत्येक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया लगभग 5 हजार 812 वर्ग फुट है, जिसके साथ 645 वर्ग फुट की बालकनी भी है. इतना ही नहीं, इस बालकनी को छोड़कर दोनों आवासों का कुल क्षेत्रफल 11 हजार 500 वर्ग फुट से भी ज्यादा है.
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एक कंपनी ने पहले भी खरीदा था डुप्लेक्स अपार्टमेंट
हांलाकि, इस टॉवर में गोदरेज परिवार का यह पहला निवेश नहीं है. पिछले साल भी तान्या दुबाश से जुड़ी एक कंपनी ने इसी प्रोजेक्ट की 30वीं और 31वीं मंजिल पर 225.76 करोड़ में एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदकर सभी को चौंका दिया था. इतना ही नहीं, यह अल्ट्रा-लक्जरी टॉवर देश के सबसे महंगे आवासीय पतों में से एक बनकर सबके सामने आया है जो अरबपति प्रमोटरों, उद्योगपतियों और शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर रहा है.
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आखिर कौन हैं तान्या दुबाश?
आपमें से बेहद ही कम लोगों को तान्या दुबाश के बारे में जानकारी हासिल होगी. आदि गोदरेज की बड़ी बेटी हैं और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज एग्रोवेट समेत कई सूचीबद्ध गोदरेज समूह की कंपनियों के बोर्ड में पूरी तरह से शामिल हैं. जिसको लेकर विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई कोस्टल रोड जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार की वजह से वर्ली माइक्रो-मार्केट में अल्ट्रा-लक्जरी संपत्तियों की मांग काफी तेजी से बड़ गई है. इसके अलावा बड़े प्रमोटर परिवार और अत्यधिक अमीर लोग (UHNWIs) मुंबई के इन आलीशान आवासों को विरासत संपत्ति के रूप में देख रहे हैं.
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Source: IOCL