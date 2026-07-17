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हिंदी न्यूज़बिजनेसZara के पॉपुलर ट्राउजर को पहनकर अस्पताल पहुंच रहे लोग, कई की टूटी टांग, अभी लॉन्च किया था स्टॉक

Zara के पॉपुलर ट्राउजर को पहनकर अस्पताल पहुंच रहे लोग, कई की टूटी टांग, अभी लॉन्च किया था स्टॉक

Zara के Flowing Wide Leg Trousers सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, क्योंकि कई यूजर्स ने इन्हें पहनकर गिरने और चोट लगने का दावा किया है. साथ ही लोग इन्हें मजाक में Death Pants कह रहे हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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Zara Wide Leg Trousers: फैशन ब्रांड Zara का एक नया ट्राउजर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह इसके डिजाइन की खूबसूरती नहीं बल्कि इससे जुड़े हादसे हैं. कंपनी के Flowing Wide Leg Trousers को पहनने के बाद कई लोगों ने यह दावा किया है कि इसे पहनने के दौरान वे गिर गए और चोटिल हो गए. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे मजाकिया अंदाज में "Death Pants" और "Lethal Trousers" जैसे नाम देने शुरू कर दिए हैं. 

क्यों बन रहे हैं हादसे की वजह?

दरअसल यह ट्राउजर बेहद चौड़े पैरों और लंबी फ्लोइंग डिजाइन के साथ आता है. यही वजह है कि इसका कपड़ा चलते समय पैरों या जूतों में फंस जाते हैं और इससे बैलेंस बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है. खासकर सीढ़ियों, एस्केलेटर, ऊबड़-खाबड़ रास्तों या सैंडल और ओपन फुटवियर के साथ इसे पहनने पर गिरने की चांसेज बढ़ जाती है. 

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सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई मामले

टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर कर दावा किया कि इस ट्राउजर को पहनने के बाद वे गिरकर घायल हो गए. हालांकि कुछ लोगों को हाथ, कलाई और पैरों में चोट आने की बात भी बताई गई, जबकि कुछ ने अस्पताल तक पहुंचने की बात कही है. यही वजह है कि लोगों ने इसे "ज़ारा डेथ पैंट्स" तक कहना शुरू कर दिया है. 

क्या कहते हैं फैशन एक्सपर्ट?

फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा चौड़े और लंबे ट्राउजर में चलते वक्त कपड़ा दूसरे पैर या जूते से उलझ सकते हैं, जिससे ठोकर लगकर गिरने की उम्मीद बढ़ जाती है. ऐसे में जरूरी है कि आप इस ट्राउजर को पहनते समय सही लंबाई का चुनाव करें और ऐसे फुटवियर का इस्तेमाल करें जिनमें कपड़ा आसानी से न फंसे. साथ ही अगर आपका ट्राउजर जमीन को छू रहा हो, तो उसे अल्टर करवाना न भूले. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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