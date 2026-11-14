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हिंदी न्यूज़बिजनेसe-Challan भेजकर 6 लाख ठगे, इन्हीं पैसों से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल

e-Challan भेजकर 6 लाख ठगे, इन्हीं पैसों से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल

ओडिशा में फर्जी ई-चालान लिंक से 5.99 लाख रुपये की ठगी के मामले में मुंबई के HDFC बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस गिरोह के चार अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और नेटवर्क की जांच भी कर रही है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 14 Nov 2026 03:42 PM (IST)
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मोबाइल पर आने वाला एक छोटा-सा ट्रैफिक चालान का मैसेज आपकी जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकता है. साइबर अपराधी अब सरकारी विभागों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं.

ऐसा ही एक मामला ओडिशा के राउरकेला से सामने आया है, जहां फर्जी ई-चालान के जरिए एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब 6 लाख रुपये निकाल लिए गए. पुलिस ने इस मामले में मुंबई से एक बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है.

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छह UPI ट्रांजैक्शन में निकले करीब 6 लाख रुपये

लिंक खोलने के कुछ ही समय बाद पीड़ित के मोबाइल पर लगातार OTP आने लगे. जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पता चला कि बिना अनुमति के छह UPI ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं. इन लेनदेन के जरिए खाते से करीब 5.99 लाख रुपये निकाल लिए गए. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद राउरकेला पुलिस ने बैंक खातों और पैसों के लेनदेन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू की.

WhatsApp पर भेजा गया था फर्जी चालान

राउरकेला के एक निवासी को 30 मई की रात करीब 10:30 बजे WhatsApp पर ट्रैफिक ई-चालान से जुड़ा मैसेज मिला था. इसमें दावा किया गया कि वाहन पर जुर्माना लगा है और इसे जमा करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में 500 रुपये का भुगतान करना होगा.

मैसेज में एक लिंक भी दिया गया था. पीड़ित ने इसे सरकारी चालान से जुड़ा संदेश समझकर लिंक खोल लिया. इसके बाद उनके मोबाइल में एक APK फाइल डाउनलोड हुई, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगों ने धोखाधड़ी के लिए किया.

ऐसे फर्जी मैसेज से कैसे बचें?

किसी भी अनजान WhatsApp लिंक से APK फाइल डाउनलोड न करें. चालान की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें. मोबाइल पर आए OTP किसी के साथ साझा न करें. खाते से संदिग्ध लेनदेन होने पर तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.

मुंबई से HDFC बैंक कर्मचारी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने मुंबई के कालाचौकी इलाके में रहने वाले 35 साल चेतन शरद कुरहाड़े को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी HDFC बैंक के इंश्योरेंस डिवीजन में कर्मचारी था.

पुलिस अब इस साइबर ठगी में शामिल उसके चार अन्य साथियों की तलाश कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ठगी की रकम किन खातों में भेजी गई और इस गिरोह के तार दूसरे मामलों से जुड़े हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें- देश में होगी स्कॉच व्हिस्की की किल्लत! पोर्ट पर अटके 80 से ज्यादा कंटेनर

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime E-Challan Fraud
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