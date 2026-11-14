देश में होगी स्कॉच व्हिस्की की किल्लत! पोर्ट पर अटके 80 से ज्यादा कंटेनर

भारत में स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं. इसकी वजह किसी तरह की कमी या उत्पादन में रुकावट नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर विवाद है.

अगर ये मामला जल्द नहीं सुलझा तो बाजार में स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसका असर उन कंपनियों पर भी पड़ सकता है, जो भारत में स्कॉच का इस्तेमाल करके शराब तैयार करती हैं.

क्यों फंसे हैं स्कॉच व्हिस्की के कंटेनर?

ये पूरा मामला शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियां Pernod Ricard और Diageo से जुड़ा हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों कंपनियों के 40-40 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, Bacardi के भी पांच कंटेनर अटके हुए हैं.

दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई 2026 से लागू हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत ब्रिटेन से आने वाली कुछ स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% कर दी गई थी. यानी पहले के मुकाबले आधी ड्यूटी. लेकिन अब कस्टम अधिकारियों और कंपनियों के बीच इस बात पर मतभेद है कि कम ड्यूटी का फायदा किस तरह की स्कॉच पर मिलेगा. इसी वजह से कई खेपों को पोर्ट पर रोक दिया गया है.

किस ड्यूटी पर अटका है मामला?

विवाद स्कॉच व्हिस्की की कैटेगरी और उसके HSN कोड को लेकर है. ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच दो तरह से पहुंचती है. एक वह जो बोतल में पैक होकर सीधे पीने के लिए तैयार होती है. दूसरी वह जो बल्क में आती है और भारत में आगे प्रोसेस की जाती है. DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कहना है कि बल्क में आने वाली स्कॉच को तैयार शराब नहीं, बल्कि अल्कोहलिक बेवरेज कंसंट्रेट माना जाना चाहिए. भारत में करीब 62 से 66% अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है, जबकि तैयार स्कॉच में ये मात्रा लगभग 42 से 46% होती है. भारत में इसे आगे प्रोसेस और डायल्यूट किया जाता है.

DRI का मानना है कि कम इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा केवल तैयार और बोतलबंद स्कॉच को मिलना चाहिए. बल्क में आने वाले कंसंट्रेट पर 150% ड्यूटी लगनी चाहिए. दूसरी ओर, कंपनियों का कहना है कि उनके आयात पर भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत 75% ड्यूटी लागू होनी चाहिए.

भारत में स्कॉच की सप्लाई पर क्यों पड़ा रहा है असर?

इस विवाद का असर सिर्फ विदेशी शराब के आयात तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच का करीब 80% हिस्सा बल्क में आता है. इसका इस्तेमाल भारत में बनने वाली Indian-Made Foreign Liquor (IMFL) में किया जाता है. इसमें स्कॉच को दूसरे स्पिरिट और सामग्री के साथ मिलाकर अलग-अलग ब्रांड की शराब तैयार की जाती है.

ऐसे में अगर कंटेनरों की क्लीयरेंस में देरी जारी रहती है तो कंपनियों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है. इससे स्कॉच से बनने वाले कुछ शराब ब्रांड की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है. हालांकि, अभी देश में स्कॉच की किल्लत शुरू होने की ऑफिशियल जानकारी नहीं है.

सरकार ने क्या कहा?

इस मामले को सुलझाने के लिए वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है. 13 नवंबर को विदेश व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत व्यापार समझौते के तहत दी गई ड्यूटी में छूट का सम्मान करेगा. वित्त मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से चर्चा की है.

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