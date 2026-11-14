FD कराने का सही टाइम, नवंबर में तमाम बैंक बढ़ा रहे ब्याज

अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए उस पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आपके लिए एक विकल्प हो सकता है. नवंबर 2026 में कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है.

इसके चलते निवेशकों को कुछ खास अवधि वाली जमा योजनाओं पर पहले से बेहतर ब्याज मिल रहा है. ऐसे में सवाल है कि क्या यह FD में पैसा लगाने का सही समय है या आने वाले दिनों में ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं?

लिक्विडिटी में कमी भी है बड़ी वजह

बैंकिंग सिस्टम में उपलब्ध अतिरिक्त नकदी में भी गिरावट आई है. RBI के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर को बैंकिंग सिस्टम में लगभग 10.14 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लिक्विडिटी सरप्लस था, जो 15 अक्टूबर तक घटकर करीब 7.93 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा, RBI ने अक्टूबर में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था. इससे भी बैंकों की फंडिंग लागत पर असर पड़ा है.

बैंक क्यों बढ़ा रहे हैं FD की ब्याज दरें?

बैंकों द्वारा FD पर ब्याज बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह कर्ज और जमा राशि की रफ्तार में अंतर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 तक बैंक क्रेडिट में सालाना आधार पर 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि जमा राशि की वृद्धि 16.7 प्रतिशत रही.

इसका मतलब है कि बैंक जितनी तेजी से ग्राहकों को कर्ज दे रहे हैं, उतनी तेजी से उनके पास जमा पैसा नहीं आ रहा. ऐसे में बैंक नए ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी जमा राशि बढ़ाने के लिए FD पर बेहतर ब्याज दे रहे हैं.

क्या अभी FD में निवेश करना सही रहेगा?

विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेश करने से पहले अपनी जरूरत और पैसे की अवधि समझना जरूरी है. अगर आपको अगले एक-दो साल में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो पूरी बचत लंबी अवधि की FD में लॉक करना सही नहीं होगा.

इसके बजाय अलग-अलग अवधि की FD में पैसा बांटना एक विकल्प हो सकता है. इससे जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा उपलब्ध रहेगा और भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने पर दोबारा निवेश का मौका भी मिलेगा. निवेश से पहले ब्याज पर लगने वाले टैक्स, समय से पहले FD तोड़ने की पेनल्टी और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज की भी जांच जरूर करें.

किन बैंकों ने बढ़ाया FD पर ब्याज?

नवंबर में कई बैंकों ने चुनिंदा अवधि की FD पर दरें संशोधित की हैं. HDFC बैंक ने 4 नवंबर से नई दरें लागू कीं. इसमें सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 6.60 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.20 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है.

वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 10 नवंबर से 444 दिन की विशेष FD पर सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.75 प्रतिशत कर दी है. वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 प्रतिशत और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.50 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है.

यह भी पढ़ें- सरकारी चावल से बन रहे इथेनॉल पर WTO की नजर, स्टॉक पर कनाडा ने उठाए सवाल

यह भी देखें-