18 महीने की FD पर सबसे ज्यादा फायदा, Federal Bank ने बढ़ाया ब्याज

अगर आप बैंक में FD कराने की सोच रहे हैं तो फेडरल बैंक की नई ब्याज दरें आपके काम की हो सकती हैं. प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले एक्स्ट्रा ब्याज में बढ़ोतरी की है. अब सीनियर सिटीजन को चुनिंदा अवधि की FD पर 7.40% तक सालाना ब्याज मिलेगा. वहीं, आम ग्राहकों के लिए इन अवधियों पर अधिकतम ब्याज दर 6.80% है.

बैंक की नई दरें 12 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं. खास बात ये है कि 18 महीने की FD के अलावा 2 साल से लेकर 3 साल से कम समय के जमा पर भी बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा.

सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा ब्याज?

फेडरल बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को FD पर मिलने वाला एक्स्ट्रा ब्याज 0.50% से बढ़ाकर 0.60% कर दिया है. यानी पहले के मुकाबले 0.10 प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा. हालांकि, यह फायदा सभी अवधि की FD पर एक जैसा नहीं है.

बैंक की नई दरों के मुताबिक, 18 महीने और 2 साल से लेकर 3 साल से कम समय के FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.40% सालाना ब्याज मिलेगा. वहीं, 1 साल की FD पर 7.10% और 3 साल से 10 साल तक की जमा पर 7.20% ब्याज दिया जा रहा है.

सीनियर सिटीजन के लिए नई ब्याज दरें-

एफडी का समय ब्याज दर 7 से 29 दिन 3.60% 30 से 45 दिन 3.85% 46 से 90 दिन 5.60% 91 से 180 दिन 5.70% 181 से 270 दिन 6.60% 271 दिन से 1 साल से कम 6.65% 1 साल 7.10% 1 साल से ज्यादा और 18 महीने से कम 7.15% 18 महीने 7.40% 18 महीने से ज्यादा और 2 साल से कम 7.15% 2 साल से 3 साल से कम 7.40% 3 साल से 10 साल 7.20%

क्या हैं FD की दरें?

आम ग्राहकों को भी बैंक की कुछ चुनिंदा अवधि की FD पर बेहतर ब्याज मिल रहा है. हालांकि, उन्हें सीनियर सिटीजन के मुकाबले कम रिटर्न मिलेगा. फेडरल बैंक में सभी ग्राहकों के लिए 18 महीने और 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की FD पर 6.80% सालाना ब्याज मिल रहा है. वहीं, 1 साल की जमा पर 6.50% और 3 साल से 10 साल की अवधि पर 6.60% ब्याज दिया जा रहा है.

आम ग्राहकों के लिए FD दरें-

एफडी का समय ब्याज दर 7 से 29 दिन 3.00% 30 से 45 दिन 3.25% 46 से 90 दिन 5.00% 91 से 180 दिन 5.10% 181 से 270 दिन 6.00% 271 दिन से 1 साल से कम 6.05% 1 साल 6.50% 1 साल से ज्यादा और 18 महीने से कम 6.55% 18 महीने 6.80% 18 महीने से ज्यादा और 2 साल से कम 6.55% 2 साल से 3 साल से कम 6.80% 3 साल से 10 साल 6.60%

1 करोड़ की FD कितना मिलेगा ब्याज?

फेडरल बैंक ने कुछ बड़ी जमा पर भी खास ब्याज दर रखी है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की FD कराता है और उसमें समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा नहीं लेता है तो उसे 7.50% तक सालाना ब्याज मिल सकता है.

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