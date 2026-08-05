Gold-Silver Price Today: बढ़ती महंगाई ने हर किसी की जेब ढीली कर दी है. बावजूद इसके तीज- त्योहार पर सोना- चांदी तो खरीदना ही पड़ता है. ऐसे में अगर घर में शादी- ब्याह पड़ जाए तो और परेशानी बढ़ जाती है. आइये जानते हैं कि क्या सोने और चांदी के रेट से आज आम आदमी को जरा भी राहत मिलेगी या नहीं. यहां हम आज का ताजा सोने चांदी का भाव लेकर आए हैं.

सोने के कल और आज के रेट की तुलना-

सोना (कैरेट में) 4 अगस्त का रेट (प्रति 10 ग्राम) 5 अगस्त का रेट (प्रति 10 ग्राम) सोना (24 कैरेट) 144000 रुपए 143990 रुपए सोना (22 कैरेट) 132000 रुपए 131990 रुपए सोना (18 कैरेट) 108000 रुपए 107990 रुपए

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क्या हैं चांदी के हालात?

चांदी ने तो पिछले कुछ दिनों में सिर्फ राहत ही दी है. कई दिनों से इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये स्थिर हैं. आज भी चांदी 234900 रुपए प्रति किलोग्राम पर है.

सोना खरीदने से पहले रखें ये सावधानी-

सोना खरीदना हो तो सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क, 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड चेक करें. इसके अलावा सोने के कैरेट की शुद्धता की जांच भी करानी चाहिए. सोना हमेशा पक्के जीएसटी बिल के साथ लें और मेकिंग चार्जेंज और हिडेन चार्जेज के बारे में पुछना न भूलें.

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चांदी खरीदने से पहले रखें ये सावधानी-

अगर चांदी के गहने की खरीदनी हो तब भी उसकी शुद्धता की जांच तो कर ही लेनी चाहिए. सोने की तरह की चांदी की शुद्धता की भी कीमत है. जब भी चांदी खरीदें हमेशा पक्का बिल लें और हॉलमार्क जरूर चेक करें. बता दें कि चांदी पर भी मेकिंग चार्ज लगता है तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए.