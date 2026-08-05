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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: सुबह- सुबह सोने में मामूली गिरावट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today: सुबह- सुबह सोने में मामूली गिरावट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today: आज यानी 5 अगस्त के दिन सोना कितना महंगा या सस्ता हुआ है, यहां इसकी जानकारी दी गई है. साथ ही यहां चांदी के रेट के बारे में भी बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Aug 2026 08:42 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today: बढ़ती महंगाई ने हर किसी की जेब ढीली कर दी है. बावजूद इसके तीज- त्योहार पर सोना- चांदी तो खरीदना ही पड़ता है. ऐसे में अगर घर में शादी- ब्याह पड़ जाए तो और परेशानी बढ़ जाती है. आइये जानते हैं कि क्या सोने और चांदी के रेट से आज आम आदमी को जरा भी राहत मिलेगी या नहीं. यहां हम आज का ताजा सोने चांदी का भाव लेकर आए हैं.

सोने के कल और आज के रेट की तुलना- 

सोना (कैरेट में) 4 अगस्त का रेट (प्रति 10 ग्राम) 5 अगस्त का रेट (प्रति 10 ग्राम)
सोना (24 कैरेट) 144000 रुपए 143990 रुपए
सोना (22 कैरेट) 132000 रुपए 131990 रुपए
सोना (18 कैरेट) 108000 रुपए 107990 रुपए

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क्या हैं चांदी के हालात?

चांदी ने तो पिछले कुछ दिनों में सिर्फ राहत ही दी है. कई दिनों से इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये स्थिर हैं. आज भी चांदी 234900 रुपए प्रति किलोग्राम पर है.  

सोना खरीदने से पहले रखें ये सावधानी- 

सोना खरीदना हो तो सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क, 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड चेक करें. इसके अलावा सोने के कैरेट की शुद्धता की जांच भी करानी चाहिए. सोना हमेशा पक्के जीएसटी बिल के साथ लें और मेकिंग चार्जेंज और हिडेन चार्जेज के बारे में पुछना न भूलें.  

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चांदी खरीदने से पहले रखें ये सावधानी- 

अगर चांदी के गहने की खरीदनी हो तब भी उसकी शुद्धता की जांच तो कर ही लेनी चाहिए. सोने की तरह की चांदी की शुद्धता की भी कीमत है. जब भी चांदी खरीदें हमेशा पक्का बिल लें और हॉलमार्क जरूर चेक करें. बता दें कि चांदी पर भी मेकिंग चार्ज लगता है तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Aug 2026 08:42 AM (IST)
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