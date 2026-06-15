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हिंदी न्यूज़बिजनेसMukesh Ambani News: एक बार में ही कर दिए करोड़ों दान, केदारनाथ-बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी, जानें कितनी रकम की डोनेट

Mukesh Ambani News: एक बार में ही कर दिए करोड़ों दान, केदारनाथ-बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी, जानें कितनी रकम की डोनेट

Mukesh Ambani at Kedarnath Badrinath: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने हाल ही में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए. इस दौरान की उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Jun 2026 08:28 PM (IST)
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Mukesh Ambani News: देश के सबसे अमीर परिवारों में टॉप पर रहने वाला अंबानी परिवार कितना धार्मिक है, ये तो हम सभी जानते हैं. अंबानी परिवार के सदस्य अक्सर मंदिरों में पूजा- पाठ करते नजर आते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बाबा महादेव के दर्शन करने पहुंचे. यहां से उनकी कई फोटोज भी सोशल मीडिया पर सामने आी हैं. जिनमें वो भक्तिभाव के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं.

केदारनाथ में किया जलाभिषेक
मुकेश अंबानी आज यानी सोमवार को हेलीकॉप्टर से पहले केदारनाथ धाम पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए, साथ ही उनका जलाभिषेक भी किया. इस दौरान उनके साथ परिवार से कोई सदस्य मौजूद नहीं था. वे अकेले ही दर्शन के लिए पहुंचे थे. मुकेश अंबानी इस दौरान मंदिर प्रशासन के साथ फोटो भी क्लिक करवाते नजर आए. उनके ये फोटोज न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किए हैं.

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बद्रीनाथ धाम में की पूजा
मुकेश अंबानी ने केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन किए. ना केवल दर्शन बल्कि वो मंदिर में भगवान की अच्छे से पूजा-अर्चना करते नजर आए. महादेव की आरती करते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है. इसके अलावा कुछ फोटोज में वो बड़े ही भक्तिभाव से हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करते नजर आ रहे हैं.

दो घंटे में दर्शन, 10 करोड़ दान
मुकेश अंबानी ने महज दो घंटे में ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए. वो करीब सुबह 10 बजे हैलीकॉप्टर से उतरे, जिसके बाद महज 20 मिनट में ही बद्रीविशाल के दर्शन किए. जहां उन्होंनें मंदिर में 5 करोड़ रुपये का दान किया. तो वहीं इसके बाद केदारनाथ धाम भी पहुंचे, यहां भी उन्होंने 5 करोड़ रुपये का दान किया. कुल मिलाकर मुकेश अंबानी मंदिर समिति के पास 10 करोड़ रुपये का दान देकर आए हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 15 Jun 2026 08:04 PM (IST)
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