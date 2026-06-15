हर महीने 30 लाख कमाने का मौका, वीडियो में PM मोदी ने बता दी निवेश की नई स्कीम?

Investment Scheme: अपने सुरक्षित भविष्य के लिए हर कोई निवेश तो जरूर करता है. फिर बत जब सरकारी कंपनी में सरकार के द्वारा बताई गई किसी स्कीम में निवेश करने की आती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. ऐसे में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एक स्कीम में निवेश करें. जिसमें उन्हें 30 लाख रुपये हर महीने कमाने का मौका मिलेगा. क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आइये जानते हैं!

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुकेश अंबानी और सुधा मूर्ति नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि महज 22 हजार रुपये निवेश करने पर 30 लाख रुपये हर महीने मिलेंगे. इस स्कीम में निवेश करने की अपील पीएम मोदी और वित्त मंत्री दोनों ही कर रहे हैं. अब हाल ही में इस खबर की सच्चाई सामने आई है.

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क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

इस खबर की सच्चाई बताते हुए सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने साफ कर दिया है कि ये फेक वीडियो है और ऐसे किसी स्कैम से बचकल रहें. इस वीडियो को शेयर कर फेक बताते हुए एजेंसी ने कैप्शन में लिखा है, 'ऑनलाइन 'आसान पैसे' वाले स्कैम से सावधान रहें. फेसबुक पर एक AI-जनरेटेड वीडियो फैल रहा है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है. वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपये के निवेश पर रोजाना 1 लाख रुपये और महीने में 30 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है.'

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A #Facebook advertisement is circulating an AI-generated video that falsely shows Prime Minister Narendra Modi and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman endorsing an investment platform, claiming returns of up to ₹1 lakh per… pic.twitter.com/lEERMJsjqx — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 15, 2026

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PIB ने किया लोगों को सावधान

पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को पूरी तरह से फेक और गलत बताया है. साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए लिखा है: