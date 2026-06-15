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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel News: अब तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर कितना घाटा हो रहा है? डीजल पर कम हुआ नुकसान

Petrol-Diesel News: अब तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर कितना घाटा हो रहा है? डीजल पर कम हुआ नुकसान

Petrol-Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतों के बीते महीने बढ़ने से लोगों को काफी तनाव हो गया था. हालांकि जैसे ही यूएस- ईरान के बीच शांति समझौते की खबर आई तो लोगों ने एक बार फिर से राहत की सांस ली है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 15 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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Petrol Diesel News: पिछले महीने यानी मई 2026 में करीब चार बार पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ. जिससे आम जनता काफी परेशान और तनाव में आ गई थी. लोग दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द ईरान और यूएस के बीच चल रहा युद्ध शांत हो, जिससे महंगाई ना बढ़े. वहीं अब जब खबरें ऐसी सामने आई हैं कि ईरान और यूएस के बीच शांति वार्ता हो गई है, तब लोगों ने राहत की सांस ली है. इसी बीच तेल कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर है.

सरकार ने जारी किए आंकड़े
दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने खुलासा किया है कि तेल कंपनियों का घाटा अब काफी कम हो गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर होने वाला घाटा काफी कम हुआ है. उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पेट्रोल पर प्रति लीटर घाटा 24 रुपये से घटकर 3 रुपये रह गया है, यानी इसमें 83% की कमी आई है. वहीं डीजल पर घाटा 105 रुपये प्रति लीटर से घटकर 27 रुपये रह गया है, जो 75% की कमी दर्शाता है.

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कैसे हुआ तेल कंपनियों का घाटा कम?
वहीं हाल ही में सरकार ने भी तेल कंपनियों की मदद करने के लिए फंड दिया. वित्त विभाग के मुताबिक उन्होंने तेल विपणन कंपनियों को 1.23 लाख करोड़ रुपये की मदद की है. वो ऐसे कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ ना डालने के लिए पेट्रोल- डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर तेल कंपनियों को राहत दी. ये भी एक बड़ी वजह है कि तेल कंपनियों का घाटा कम हुआ है.

बता दें कि ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से क्रूड ऑइल की कीमतों में इजाफा हुआ था. जिसक चलते मई के महीने में केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की थी. इसके बाद भी तेल कंपनियों का कुल घाटा घटकर करीब 600 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गया था. इससे पहले 18 मई 2026 को ये आंकड़ा करीब 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन था.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 15 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Diesel Price Petrol Price Ministry Of Petroleum And Natural Gas Petrol Diesel News
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