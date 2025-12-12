हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस1 दिन में 261 पर आया 1312 रुपये का शेयर, आखिर क्यों शेयर में आई इतनी बड़ी गिरावट?

1 दिन में 261 पर आया 1312 रुपये का शेयर, आखिर क्यों शेयर में आई इतनी बड़ी गिरावट?

Mrs. Bectors Food Specialities Ltd: मिसेज बेक्टर फूड्स स्पेशलिटीज लिमिटेड आज स्टॉक स्पिल्ट करने जा रही है, जिससे इसके शेयरों में गिरावटदेखने को मिल रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 12 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

Mrs. Bectors Food Specialities Ltd: बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनी मिसेज बेक्टर फूड्स स्पेशलिटीज लिमिटेड (Mrs. Bector Foods Specialities Ltd) के शेयरों में शुक्रवार, 12 दिसंबर को गिरावट आई. जहां एक दिन पहले गुरुवार को शेयर 1312 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था.

वहीं, शुक्रवार को यह बीएसई पर 261.05 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ. कंपनी के शेयरों में आई इस गिरावट की वजह स्टॉक स्पिल्ट है. यानी कि शेयरों की कीमत कम नहीं हुई है, बल्कि यह स्टॉक स्पिल्ट के बाद शेयरों की एडजस्टेड कीमत है.

स्टॉक स्पिल्ट के लिए रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने पहले ही कह दिया था कि वह 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 5 हिस्सों में बांटेगी. इसी के साथ इसकी फेस वैल्यू भी घटकर 2 रुपये हो जाएगी. कुल मिलाकर कंपनी अपने 1 शेयर को 5 हिस्सों में बांटेगी.

कंपनियां आमतौर पर स्टॉक स्पिल्ट शेयरों की संख्या बढ़ाने के लिए करती है ताकि इसे अधिक किफायती बनाया जा सके और छोटे निवेशक भी इस पर दांव लगा सके. स्टॉक स्पिल्ट में शेयरों को सस्ता बनाकर कंपनी लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है. स्टॉक स्पिल्ट के लिए आज ही का दिन तय किया गया था. इसका मतलब है कि गुरुवार को बाजार बंद होने तक जिन शेयरहोल्डर्स के डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे, केवल वे ही स्टॉक स्पिल्ट के पात्र होंगे. 

1978 में बनी है यह कंपनी

मिसेज बेक्टर्स फूड भारत की पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री की एक कंपनी है, जो क्रेमिका (Cremica) ब्रांड नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है. इसके अलावा, मार्केट में इंग्लिश ओवन (English Oven) ब्रांड के नाम से इस कंपनी की ब्रेड भी बिकती है. 1978 में स्थापित यह कंपनी आज FMCG सेक्टर का जाना-माना नाम है. कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लगभग 76 परसेंट  देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाके से जेनरेट होता है.

इसके अलावा, कंपनी आज बड़े पैमाने पर दुनिया भर के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) को भी सप्लाई करती है. पंजाब-हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर जैसे कई राज्यों में यह  बिस्किट बनाने वाली टॉप कंपनियों में शुमार है. साल 2020 में स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने के बाद से कंपनी लगातार अपना दायरा बढ़ाने, मार्केट में बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बढ़ाने, निवेशकों की मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रही है. 

 

ये भी पढ़ें:

यही है खरीदने का सही मौका! गोल्डमैन ने स्टॉक पर दिखाया भरोसा, एक झटके में 25 परसेंट बढ़ा दिया टारगेट प्राइस 

Published at : 12 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Mrs. Bectors Food Specialities Mrs. Bectors Food Mrs. Bectors Food Stock Split Mrs. Bectors Food Shares
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement

वीडियोज

Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
NPS में बड़ा धमाका! अब Gold–Silver ETF तक निवेश की आज़ादी | Paisa Live
Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
लाइफस्टाइल
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
ट्रेंडिंग
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget