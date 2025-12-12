1 दिन में 261 पर आया 1312 रुपये का शेयर, आखिर क्यों शेयर में आई इतनी बड़ी गिरावट?

Mrs. Bectors Food Specialities Ltd: बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनी मिसेज बेक्टर फूड्स स्पेशलिटीज लिमिटेड (Mrs. Bector Foods Specialities Ltd) के शेयरों में शुक्रवार, 12 दिसंबर को गिरावट आई. जहां एक दिन पहले गुरुवार को शेयर 1312 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था.

वहीं, शुक्रवार को यह बीएसई पर 261.05 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ. कंपनी के शेयरों में आई इस गिरावट की वजह स्टॉक स्पिल्ट है. यानी कि शेयरों की कीमत कम नहीं हुई है, बल्कि यह स्टॉक स्पिल्ट के बाद शेयरों की एडजस्टेड कीमत है.

स्टॉक स्पिल्ट के लिए रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने पहले ही कह दिया था कि वह 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 5 हिस्सों में बांटेगी. इसी के साथ इसकी फेस वैल्यू भी घटकर 2 रुपये हो जाएगी. कुल मिलाकर कंपनी अपने 1 शेयर को 5 हिस्सों में बांटेगी.

कंपनियां आमतौर पर स्टॉक स्पिल्ट शेयरों की संख्या बढ़ाने के लिए करती है ताकि इसे अधिक किफायती बनाया जा सके और छोटे निवेशक भी इस पर दांव लगा सके. स्टॉक स्पिल्ट में शेयरों को सस्ता बनाकर कंपनी लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है. स्टॉक स्पिल्ट के लिए आज ही का दिन तय किया गया था. इसका मतलब है कि गुरुवार को बाजार बंद होने तक जिन शेयरहोल्डर्स के डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे, केवल वे ही स्टॉक स्पिल्ट के पात्र होंगे.

1978 में बनी है यह कंपनी

मिसेज बेक्टर्स फूड भारत की पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री की एक कंपनी है, जो क्रेमिका (Cremica) ब्रांड नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है. इसके अलावा, मार्केट में इंग्लिश ओवन (English Oven) ब्रांड के नाम से इस कंपनी की ब्रेड भी बिकती है. 1978 में स्थापित यह कंपनी आज FMCG सेक्टर का जाना-माना नाम है. कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लगभग 76 परसेंट देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाके से जेनरेट होता है.

इसके अलावा, कंपनी आज बड़े पैमाने पर दुनिया भर के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) को भी सप्लाई करती है. पंजाब-हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर जैसे कई राज्यों में यह बिस्किट बनाने वाली टॉप कंपनियों में शुमार है. साल 2020 में स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने के बाद से कंपनी लगातार अपना दायरा बढ़ाने, मार्केट में बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बढ़ाने, निवेशकों की मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रही है.

