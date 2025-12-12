L&T shares: देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनी लार्सन एंड ट्रुबो (Larsen & Toubro) के शेयरों में आज गजब की तेजी देखने को मिल रही है. दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स के इसकी रेटिंग को 'खरीदें' में अपग्रेड करने और टारगेट प्राइस बढ़ाने के बाद 12 दिसंबर को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन L&T के शेयरों में लगभग 3 परसेंट तक का उछाल आया.

इसी के साथ सुबह शुरुआती कारोबारी में कंपनी के शेयर 4,114 रुपये तक चढ़ गए. यह लगातार दूसरा सेशन है, जब L&T के शेयरों में तेजी देखी गई. शेयर अभी अपने 52-वीक के हाई लेवल 4,140 रुपये के करीब है. इस लेवल को इसने इस साल नवंबर में अचीव किया था.



क्यों ब्रोकरेज को है शेयर पर भरोसा?

पहले गोल्डमैन ने L&T के शेयरों को 'होल्ड' की रेटिंग दे रखी थी, जिसे बढ़ाकर 'खरीदें' कर दिया गया. साथ ही इसके टारगेट प्राइस को भी 3,730 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया, जो इसके पिछले बंद भाव 4,003.9 रुपये प्रति शेयर से लगभग 25 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है.

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी को डिफेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेगमेंट्स में अपनी बढ़ती उपस्थिति और मजबूती से फायदा पहुंचेगा. इसी के साथ FY26 के लिए L&T के अनुमानित 1.4 लाख करोड़ के टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) को कारोबारी साल 2035 तक बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का भी अनुमान लगाया गया है.

शेयरों का प्रदर्शन

Larsen & Toubro ने बीते छह महीनों में करीब 13 परसेंट तक की बढ़त हासिल की है. इस साल अब तक स्टॉक में 11परसेंट की तेजी आई है. वहीं, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों में 5 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया है.

